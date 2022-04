Valse mails in naam van gemeente Nieuwerkerken in omloop

Nieuwerkerken

Het gemeentebestuur van Nieuwerkerken waarschuwt voor phishingmails die momenteel circuleren. De titel is ’Collection Attorneys Europe BVBA - executoriaal beslaglegging over een achterstallige betaling voor afvalstoffenheffing en rioolbelasting’. Daarin wordt geschreven dat de gemeente een inning zouden doen. De mail is vals.

Tip die de gemeente geeft: verwijder de mail onmiddellijk zodat de oplichters niet achter je gegevens kunnen vissen. mm

Info en tips vind je op https://www.safeonweb.be/nl