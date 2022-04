Karen Damen schenkt pièce unique weg: “Voor altijd gelinkt aan dat ene optreden”

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Zangeres en actrice Karen Damen schenkt de jurk weg waarmee ze op het podium stond voor haar soloconcert in de Lotto Arena. “Dit is een exemplaar dat ze speciaal voor mij hebben gemaakt en gepimpt met stras.”

“Ik heb drie jaar lang collecties uitgebracht samen met JBC. Deze bloemenjurk wilde ik er absoluut in, omdat ik de print zelf heel mooi vond. Dit is een exemplaar dat ze speciaal voor mij hebben gemaakt en gepimpt voor op het podium. Ze zal voor mij altijd gelinkt zijn aan 16 maart 2018, mijn eerste en enige soloconcert tot nu toe. Ik hield ze bij als aandenken, want die avond betekende heel veel voor me, maar ik heb er ook genoeg foto’s van. Die kan ik ook bekijken als ik wil mijmeren over die avond. Ik heb de jurk nooit meer gedragen: ze is zo gelinkt aan het podium dat het in mijn hoofd niet zou kloppen.”

Hoe belangrijk vind jij duurzaamheid in je eigen kleerkast? “Als ik vandaag de keuze heb tussen twee keuzes die beiden fashionable zijn, de een is duurzaam, de ander niet, dan ga ik voor de duurzame optie. Waarom zou je dat vandaag niet doen als je het budget hebt? Zelf heb ik met mijn zus in oktober een knitwearcollectie uitgebracht, Kristina. We hebben veel commentaar gekregen dat de truien zo duur waren, maar ze zijn gemaakt uit natuurlijke materialen, op een verantwoorde manier, in eigen land. Echte slow fashion. Ja, je vindt zeker goedkoper, maar dan heb je de kans dat ze gemaakt zijn in sweatshops in Bangladesh. Wie kan daar vandaag nog mee leven?”

Wat?“Customized jurk van JBC, met stras, maat 40. Gedragen op mijn enige solo-optreden.”

Geschatte waarde?“Aangepast op mijn lijf, dus geen prijs op te plakken.”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je deze podiumjurk van Karen Damen en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.