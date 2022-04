Tot paaszondag en dan moesten alle Oekraïense soldaten weg zijn uit Marioepol. Dat was het Russisch ultimatum. Maar maandagmiddag zaten de militairen er nog, net als heel wat burgers: veilig diep in de tunnels van de Azovstal-staalfabriek. De aanval op die fabriek is ingezet. Volgens oud-kolonel Roger Housen hebben de Russen twee opties.