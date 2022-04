Diertjes aaien en gebakjes eten: familie Vanheukelom opent kinderboerderij met cafetaria in Wijer

Snoetjes en Toetjes, zo heet de nieuwe kinderboerderij met cafetaria in Wijer. “Wij wonen hier al dertien jaar en in al die tijd vingen we al heel wat dieren op”, vertelt mama Chris Vanheukelom. “Dat ging van kleine dieren zoals konijntjes en cavia’s tot zelfs paarden en koeien. Ook mijn man Pascal heeft een groot hart voor dieren en mijn zoon Maxim zorgt ervoor dat ze hooi hebben. Toen het huis met stallen langs onze woning te koop kwam, hebben we dan ook niet getwijfeld. Daar hebben we nu een kinderboerderij van gemaakt, vol met de dieren die we opvangen. Vandaar de naam ‘Snoetjes’. Papegaaien, varkens, ezels... het zit hier allemaal. Alleen de alpaca’s hebben we er nog bij gekocht omdat we dat zo’n leuke dieren vinden.”

Van opleiding is Chris eigenlijk interieurarchitecte. “Ik heb dan ook voor de inrichting gezorgd”, lacht ze. “We hebben ongeveer alles gerecycleerd. Oude meubeltjes van bij de oma’s, het onderstel van de tafel met een gerecycleerd tafelblad... Voor ons is dit echt een levenswijze die we hier promoten.”

Boerenbuiten

Die eerlijke en duurzame aanpak zit ook in het ‘Toetjes’-verhaal, zo vertelt dochter Robin (20). “Ik heb bakkerij gestudeerd en ik bakte thuis ook heel veel. Zo zijn we op het idee gekomen om een cafetaria te maken aan de kinderboerderij. We maken alles zelf, met lokale producten. Zo komt de melk van een boer uit Schakkebroek en die pasteuriseren we zelf voor we er ijs van maken. Ook alles wat ik bak, maak ik met lokale en verse ingrediënten. En de fruitsappen die we schenken, komen van telers uit de buurt.”

Iedere woensdag, zaterdag en zondag is Snoetjes en Toetjes open van 13 tot 21 uur. “Maar op andere dagen doen we ook workshops en feestjes op afspraak”, zegt mama Chris. “We willen van deze zaak echt een plek maken waar mensen kunnen genieten van het eerlijke en gezonde leven op de boerenbuiten.”

Info:

Snoetjes en Toetjes

Mierhoopweg 32, 3850 Nieuwerkerken

Open op woensdag, zaterdag en zondag van 13 tot 21 uur, op andere dagen ook workshops en feestjes op afspraak

0468/16.07.87, www.snoetjesentoetjes.be