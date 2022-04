Collector’s item van Bent Van Looy in de aanbieding: “Dit is het laatste dat ik heb”

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang over nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Muzikant en kunstenaar Bent van Looy schenkt het allerlaatste allerlaatste originele I Love-T-shirt van Das Pop weg. “We vonden het ook leuk om er de schaar in te zetten: dit shirt heb ik zelf gedragen op het podium.”

“Bij de release van de Das Pop-plaat I Love in 2000 hoorden deze coole bandshirts. We droegen ze als uniform op het podium, ook op de hoes heeft iedereen dit aan. Voor ons was het een soort canvas waarop de hele Das Pop-belevenis geprojecteerd kon worden. Een manier om de boodschap van de muziek nog kracht bij te zetten. We vonden het ook leuk om er de schaar in te zetten: dit shirt heb ik zelf gedragen op het podium, de armen zijn eraf, de onderkant is ook opengesneden. Er blijft niet veel van over, en toch is het een collector’s item. Elk jaar krijg ik nog wel wat mailtjes van fans die er eentje zoeken: wel, dit is het laatste dat ik heb. Denk ik.” (lacht)

Een belangrijke dus voor jou.

“Ja, toch wel. Ik ben geen hoarder, maar ik hou wel eentje bij van alles. Dit is toch wel iets dat een grote band heeft met het verleden. En er zijn er dus nog maar enkele over.”

Ben jij iemand die graag op tweedehands schatten gaat jagen?

“Absoluut. Vroeger uit geldgebrek, nu uit liefde. Aan oude stukken hangt een hele context, een verhaal. Zo ben ik grote fan van de katoenen chino broeken uit het Amerikaanse leger uit de jaren 40, maar ze zijn moeilijk te vinden. Een tijd geleden kreeg ik een mail van een winkeltje in Parijs waar ik vaste klant ben, dat ze er zo eentje hadden als ik wilde. Yes, zei ik meteen. Die heeft nog zes weken vastgezeten bij de douane, maar kijk, de broek is net aangekomen en ik was blij als een kind. Da’s de magische lading van zo’n kledingstuk: je neemt een deeltje geschiedenis mee over. Dit is kledij die ouder is dan m’n vader. Da’s bijzonder, toch? En zelfs als ik nieuwe dingen koop, zijn het goede, dure items die de tand des tijds doorstaan. Ik koop dingen voor het leven.”

Wat?Uniek bandshirt van Das Pop, gedragen en customized door Bent Van Looy himself.

Geschatte waarde?“Collector’s item: dus waard wat de fan ervoor wil geven.”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je dit bandshirt van Bent Van Looy en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.