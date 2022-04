Nog meer oplichters op tv: Amanda Seyfried als Elizabeth Holmes in verslavende ‘The Dropout’

Na Inventing Anna en WeCrashed meldt zich een derde serie aan over frauduleuze individuen die snel rijk werden, maar niets te bieden hadden. The Dropout is zonder twijfel de beste van de drie.

Het is zeer de vraag of de film met Jennifer Lawrence over Elizabeth Holmes nog kan slagen, want de achtdelige serie The Dropout en hoofdrolspeelster Amanda Seyfried zijn onwaarschijnlijk sterk. De reeks, gebaseerd op een podcast, vermijdt de satire van WeCrashed en focust op de merkwaardige persoonlijkheid van Elizabeth Holmes, die momenteel nog volop in de actualiteit staat. Holmes richtte op 19-jarige leeftijd het biotechnologiebedrijf Theranos op in Silicon Valley met de bedoeling een geavanceerde bloedtest op de markt te brengen. Maar Theranos bleek een luchtbel: er was geen product. Handige Holmes wist echter bekende politici en financiers aan boord te krijgen waardoor haar bedrijf op het hoogtepunt tien miljard dollar waard was.

© HULU

Bijzonder knap hoe de showrunners en Seyfried zonder te demoniseren de evolutie van Elizabeth schetsen van ambitieuze maar onzekere tiener naar keiharde CEO die weigert in te zien dat wat ze doet ronduit crimineel is. Verslavend! (cc)

‘The Dropout’ is vanaf 20 april te zien op Disney+. Holmes werd op 3 januari 2022 schuldig bevonden aan fraude. Uitspraak volgt op 22 september.