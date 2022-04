Pimp je outfit met een kokerrok van Isolde Lasoen: “Gedragen op het podium en in een clip, maar erin drummen lukt niet”

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Drumster Isolde Lasoen geeft een kokerrok weg. “Luipaardprint kan plattekes lijken, maar dit is een tijdloos stuk van Nathalie Vleeschouwer.”

Drumster Isolde Lasoen kiest voor een kokerrok met luipaardprint van Belgisch ontwerpster Nathalie Vleeschouwer

“De kokerrok valt tot op de enkels en is gemaakt uit een zware soepelvallende stof. In combinatie met bijvoorbeeld een zwarte coltrui en pump zorgt hij voor een classic French look. Ik heb hem een paar keer gedragen om te zingen en in een clip, ermee drummen lukt door de lengte niet. Luipaardprint kan plattekes lijken, maar dat is het niet dankzij Nathalie Vleeschouwer, die altijd tijdloze stuks maakt.”

Wat heb je met Vleeschouwer? “Ik ben al jaren een trotse ambassadrice voor haar. Een van haar klassiekers die elke collectie terugkeert, is een wijde, geklede broek met hoge taille, vaak in de chicste stoffen: heel dankbaar voor op het podium. Maar ook haar jersey wollen truitjes en jassen vind je in mijn kast. Stukken waar je meer voor betaalt, maar dat zijn ze waard.”

Ben je bewust bezig met waar en wat je shopt? “Belgisch en kwalitatief zijn toch wel mijn go to’s geworden. In budgetketens koop ik zo weinig mogelijk: dat houdt mijn kleerkast overzichtelijk en klassevol, al heb je als artiest altijd wel wat meer opties nodig voor tijdens optredens. Maar vorige zomer zijn we verhuisd naar ons droomhuis en dat is kleiner dan waarvan we kwamen. Ook daardoor ben ik verplicht geweest alle ballast los te laten. Enkel waar we echt van houden is overgebleven. Dat voelt als een opluchting, want dat idee van wij hebben veel te veel gerief is weg. Ik zie nog weleens een leuk stoeltje of zo, maar dan besef ik meteen: er is toch geen plek. Zo wordt het makkelijker om niet in de val van de massaconsumptie te trappen.”

Wat?“Enkellange kokerrok van de Belgische ontwerpster Nathalie Vleeschouwer, maat small. Gedragen op het podium en in een clip.”

Geschatte waarde?“180 euro”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je deze kokerrok van Isolde Lasoen en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.