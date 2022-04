Rusland zet Belgische diplomaten land uit

Rusland heeft Belgisch diplomatiek personeel als vergeldingsmaatregel tot persona non grata uitgeroepen. Zij moeten tegen 3 mei het land hebben verlaten, zo heeft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag meegedeeld. Volgens AFP gaat het om 21 Belgische diplomaten.

Ook nog eens 15 Nederlandse diplomaten moeten Rusland verlaten. Het gaat om veertien medewerkers van de ambassade in Moskou en een medewerker van het consulaat in Sint-Petersburg, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beslissing is een vergelding voor de zeventien Russen die eerder werden uitgezet door Nederland.

