Filmtip: hoe een gepensioneerde buschauffeur ervandoor ging met een Goya-schilderij

De laatste tragikomedie van de overleden Britse regisseur Roger Michell (Notting Hill) verhaalt de ophefmakende diefstal van het Goya-schilderij Portrait of The Duke of Wellington uit de National Gallery in 1961. Dader bleek de gepensioneerde buschauffeur Kempton Bunton (Jim Broadbent), die met zijn daad wilde protesteren tegen de in Groot-Brittannië geldende en volgens hem ondemocratische televisietaks. De politie dacht aanvankelijk dat de diefstal het werk was van een specialist in kunstroven.

Jim Broadbent en Helen Mirren als eenmalige kunstdief Kempton Bunton en zijn vrouw in ‘The Duke’ van Roger Michell zaliger. — © ISOPIX

Uit een leuk fait divers heeft Michell een zeer vermakelijke feelgoodfilm geperst die door acteurs zoals Jim Broadbent en Helen Mirren naar nog een niveau hoger worden getild. Vooral Mirren lijkt zich geweldig te amuseren als Buntons zeurende echtgenote die maar niet kan begrijpen waarom haar man in de clinch gaat met de televisietaksontvangers. (cc)

The Duke speelt vanaf woensdag 20 april in de zalen.