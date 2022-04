Club Brugge-coach Alfred Schreuder hoog op verlanglijst Ajax, dat hem voor 1,5 miljoen kan weghalen

In de zoektocht naar een opvolger voor de naar Manchester United vertrekkende Erik ten Hag heeft Ajax naar de contractsituatie van Alfred Schreuder (49) geïnformeerd. De trainer van Club Brugge, die hoog op de lijst staat van de Ajax-leiding, heeft in België een verbintenis tot de zomer van 2023, maar heeft een vaste afkoopsom bedongen. Daardoor is hij voor 1,5 miljoen euro op te halen bij Club Brugge.

Dat Ajax zijn oog op Schreuder laat vallen, is in vele opzichten logisch. En niet alleen, omdat twee andere (veel genoemde) kandidaten moeilijk of niet haalbaar zijn. Peter Bosz geniet ondanks het tegenvallende seizoen nog alle vertrouwen bij Olympique Lyon en vertrok na de verloren Europa League-finale in 2017 bij Ajax na een aanvaring met Dennis Bergkamp en Edwin van der Sar. De wegens grensoverschrijdend gedrag vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars wilde Bosz wel koste wat kost terug. Arne Slot bij Feyenoord losweken, is voor de Rotterdammers totaal onbespreekbaar. En na alle tumult (lees: doodsbedreigingen) rond de pikante overstap van Steven Berghuis is het waarschijnlijk dat Ajax eerst andere opties onderzoekt.

Schreuder, die in 2012 zou toetreden tot de staf van Oranje, maar dat dienstverband in duigen zag vallen door het ontslag van Bert van Marwijk, was in het seizoen 2018/’19, waarin Ajax na een Europese droomreis de halve finale van de Champions League haalde, de assistent van Ten Hag. Zodoende kent hij de club. Op het moment dat hij er in de zomer van 2019 voor koos bij Hoffenheim op eigen benen te staan, zei Dusan Tadic in De Telegraaf het vertrek van de strateeg te betreuren. De aanvoerder vertolkte het geluid van het overgrote deel van de spelersgroep.

Met een eventuele keuze voor de Barnevelder zou Ajax de buitenwacht wellicht verrassen. Maar dat deden Overmars en Van der Sar ook met het aantrekken van Ten Hag, die met Go Ahead Eagles, FC Bayern Munchen II en FC Utrecht ook niet kon teruggrijpen op veel ervaring als hoofdcoach. Wat dat betreft, is het curriculum vitae van Schreuder vergelijkbaar.

© BELGAIMAGE

Schreuder was assistent van onder anderen Steve McClaren en Michel Preud’Homme bij FC Twente, waarna hij bij die club zijn eerste kans kreeg als hoofdtrainer. Officieel vanaf medio 2014, maar het seizoen ervoor was Schreuder eigenlijk al eindverantwoordelijke in Enschede. Omdat hij nog niet over de benodigde papieren beschikte, fungeerde Michel Jansen als stroman. FC Twente eindigde dat seizoen knap als derde.

Het jaar erna was Schreuder niet alleen de officiële hoofdcoach, maar ook crisismanager bij een club die in brand stond vanwege de precaire financiële situatie. Twente eindigde slechts als tiende - onder meer vanwege zes punten in mindering - en ondanks de druk van buitenaf mocht de bij de meeste spelers geliefde Schreuder aanblijven. Na een paar wedstrijden in het nieuwe seizoen werd hij alsnog de laan uitgestuurd. De toenmalige aanvoerder Hakim Ziyech, die ook bij Ajax met Schreuder wegliep, noemde dat toen ’schandalig’.

Na het succesjaar bij Ajax, dat de dubbel opleverde, koos Schreuder in 2019 voor een tweede kans als hoofdtrainer bij Hoffenheim, waar hij eerder had gediend onder Huub Stevens en de bewierookte Julian Nagelsmann (nu Bayern München). Met Hoffenheim presteerde de Nederlandse coach naar behoren, stevende hij af op de uiteindelijk ook afgedwongen plaatsing voor Europees voetbal, maar stapte hij vlak voor het einde van zijn eerste seizoen op vanwege een verschil in inzicht met de clubleiding.

© AFP

Bij Ajax was Schreuder meer dan een assistent en kreeg hij van Ten Hag alle ruimte. Zijn gevarieerde trainingen, gebaseerd op het werk van Nagelsmann, werden door de spelers als prettig ervaren. Het was mede de reden waarom Ronald Koeman hem als assistent meenam naar FC Barcelona, nadat Nagelsmann eerder had geprobeerd hem mee te nemen naar FC Bayern München. In Catalonië werkte hij met spelers als Lionel Messi, Pedri, Ansu Fati, Frenkie de Jong en Memphis Depay. Na het ontslag van Koeman, van wie Schreuder zegt vooral op het gebied van management veel te hebben geleerd, kon ook hij zijn koffers pakken.

Lang bleef de voormalig speler van onder meer Feyenoord, RKC, NAC en Vitesse niet werkloos. Bij Club Brugge kreeg hij zijn derde kans als hoofdtrainer. En in België is hij succesvol, want hij won de laatste acht competitiewedstrijden allemaal. Schreuder begint de play-offs desondanks met drie punten achterstand op het verrassend presterende Union Saint-Gilloise. Mocht hij in zijn eerste seizoen kampioen van België worden, dan is dat bij Ajax een mooie binnenkomer.