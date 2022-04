Paaszoektocht in woonzorgcentrum De Bloemelingen

Zoeken naar de figuren vanop hun kaart, vissen of een puzzel oplossen, dat was de opdracht van deze namiddag. Na afloop konden ze nog een kleurplaat inkleuren en uitknippen, achteraf werd de winnaar van deze mooie ingekleurde plaat gekozen door de bewoners. Ook was er de jacht op het gouden ei, waarvoor de gelukkige vinder en leuke verrassing kreeg. Natuurlijk kon de paashaas niet ontbreken die even tijd maakten voor een leuke foto.