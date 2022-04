Jeugdjournaal ‘Karrewiet’ krijgt Oekraïense ondertiteling

Karrewiet, het jeugdjournaal van VRT nieuws, wordt nu ook ondertiteld in het Oekraïens. Zo krijgen Oekraïense kinderen en jongeren die in ons land verblijven de kans om op de hoogte te blijven en bij te leren. Op dit moment leven er zo’n 10.000 gevluchte kinderen uit Oekraïne in ons land.

De afleveringen van Karrewiet zijn terug te vinden op VRT NU. Daar is vanaf vandaag een optie op Oekraïense ondertiteling te vinden. Het initiatief kwam er op vraag van de directie van VRT. Zo wil men tegemoetkomen aan de noden van de Oekraïense kinderen en jongeren die sinds de start van de oorlog in ons land toekwamen.

Volgens de officiële registraties zijn er zo’n 13.000 Oekraïense minderjarigen in België, waarvan 10.000 kinderen onder 12 jaar. Velen van hen gaan ondertussen naar school. Leerkrachten zullen nu de ondertitelde versie van Karrewiet kunnen gebruiken in de klas, als ondersteuning van lessen over de actualiteit of andere thema’s.

Het project wordt een maand uitgetest. Na een evaluatie zal de VRT bekijken of het verlengd wordt. Op de nationale actiedag voor Oekraïne, 7 maart van dit jaar, werd Karrewiet voor de gelegenheid al een keer ondertiteld in het Oekraïens.