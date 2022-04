Scoor jij bijzondere designerkimono van Sofie Van de Velde? “Heb hem zelfs nog nooit aangedaan”

Sofie Van de Velde: “Met bloedend hart, maar het is te mooi om in een kast te hangen.” — © Karmen Ayvazyan

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Galeriste Sofie Van de Velde van Stukken van mensen schenkt een prachtige kimonojas van A.F Vandevorst weg. “Op de laatste stocksale, toen het merk stopte, kocht ik te veel, omdat ik wist: dit is het dan. Deze jas heb ik zelfs nog nooit aangedaan.”

“Het is een tussenseizoenjas van A.F Vandevorst: een bijzonder stuk van een bijzonder duo. Zelf ben ik 1,70 meter, maar hij is lang genoeg als je groter bent. Nieuw moet je toch op zo’n 800 euro rekenen. Ik kocht hem op een stocksale, omdat het modelabel intussen gestopt is, is het een collector’s item.”

Wat is je band met hen? “Ik ben een heel grote fan van An Vandevorst en Filip Arickx. Ik heb hen jaren bijna exclusief gedragen. De rode broek of het blauwe kleed dat je mij in Stukken van mensen kon zien dragen: A.F. Vandevorst. Het galakleed dat ik elk jaar draag op nieuwjaar, Oscarwaardig eigenlijk: ook van hen. Hun kledij is stoer, vrouwelijk, altijd meesterlijk maatwerk en zowel casual als chic te dragen.”

Kun je dan wel afscheid nemen van dit stuk? “Met bloedend hart hoor, maar het is te mooi om in een kast te hangen. Toen ze aankondigden dat ze zouden stoppen, heb ik me in mijn emotie wat laten gaan. Op de laatste stocksale kocht ik te veel, omdat ik wist: dit is het dan. Deze jas kocht ik toen, maar ik heb hem nog nooit aangedaan.”

Wat betekent duurzaamheid voor jou? “Ik koop al heel mijn leven tweedehands. In het begin uit noodzaak, omdat ik niet het geld had voor designerstukken, maar vandaag nog steeds. Ik vind dat we onze kledij veel te weinig en niet lang genoeg dragen. Dat probeer ik wel te doen. Vandaag draag ik bijvoorbeeld schoenen van Ann Demeulemeester die 30 jaar oud zijn. Stukken die ik beu gedragen ben en nog in goede conditie zijn, breng ik naar een winkel als Rosier 41 in Antwerpen. Daar verkoop ik ze, met de opbrengst koop ik nieuwe tweedehands designerstukken. Negentig procent van mijn kast is ook Belgisch, met ook Christian Wijnants, Dries Van Noten, Toos Franken ... We zouden veel trotser moeten zijn op al dat Belgisch talent en kunnen dat niet genoeg ondersteunen. Mijn vriendinnen weten trouwens dat mijn kast altijd openstaat om iets te lenen voor een speciale gelegenheid. Ook dat is duurzaam voor mij.”

Wat? Kimonojas in taille unique van Belgisch cultbrand A.F. Vandevorst, dat in 2020 de stekker uit hun modemerk trok.

Geschatte waarde?“Nieuwprijs: 800 euro”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je deze kimono van Sofie Van de Velde en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.