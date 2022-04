Loredana geeft voor het eerst podiumstuk weg. “Speciaal gemaakt voor 2Fabiola”

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Zangeres Loredana schenkt een extravagante korset weg. “Een uniek stuk, het is speciaal ontworpen voor het optreden van 2Fabiola op ‘Back to the 90’s’.”

Wie wil Loredana’s extravagante outfit van het optreden van 2Fabiola op Back to the 90s?

“Ik geef een podiumoutfit weg die ik maar één keer gedragen heb, in het Sportpaleis in 2010 tijdens Back to the 90s. Een bijzonder stuk, toen speciaal gemaakt voor 2Fabiola door ontwerper Dirk Vervoort. Het is een korset in maat 36, met achteraan een vetersluiting.”

Waarom doe je dit weg? “Ik heb al mijn podiumoutfits nog: het zijn zo’n unieke stukken dat ik het zonde vind ze weg te gooien. Maar ze hangen natuurlijk ook maar gewoon in mijn kast. Voor een goed doel wilde ik dan ook wel iets speciaals doneren. Het is extravagant, maar je kunt het ook dragen op een zwarte legging als je wilt clubben, of voor een verkleedparty natuurlijk. Een prijs opplakken is moeilijk, want het is een uniek stuk.”

Geef je graag dingen een tweede leven? “In mijn dagdagelijkse kleerkast houd ik geregeld grote schoonmaak om dan weg te geven aan vriendinnen of Spullenhulp. Maar dit is echt het eerste podiumstuk dat ik wegdoe. Ik ben wel een verzamelaar, iemand die moeilijk afscheid kan nemen soms. Aan elk stuk hangt toch een unieke herinnering hé.”

Wat?Korset, gemaakt van een soort kunststof en kant, in zwart en fuchsia roze met stekels op de schouders. Maat: small.

Geschatte waarde?“Custom design, geen prijs op te plakken.”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je dit korset van Loredana en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.