Steel de show in Swarovski jurkje van Kate Ryan: “Ik kan er niet meer in, maar het is een kunstwerkje”

Kate Ryan: “Ik liet deze jurk maken door ontwerper Armando De Vincentiis uit Maasmechelen voor de World Music Awards in 2008 in Monaco.” — © Karmen Ayvazyan

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Zangeres Kate Ryan uit Tessenderlo schenkt een Swarovski jurkje weg waarmee ze op het podium stond van de World Music Awards. “Het hangt jammer genoeg gewoon in een hoes in mijn kast: het verdient meer. ”

Ik heb deze jurk laten maken door ontwerper Armando De Vincentiis uit Maasmechelen voor de World Music Awards in 2008 in Monaco. Ik heb daar toen de prijs voor Bestselling Benelux Artist in de wacht gesleept, ik was wereldwijd de best verkopende Beneluxartiest, toch een van de hoogtepunten uit mijn carrière. Al treed ik vandaag nog steeds overal in Europa op hoor.” (lacht)

Waarom dit? “Ik kan er niet meer in, dat is al een goede reden op zich. Het hangt jammer genoeg gewoon in een hoes in mijn kast: het verdient meer want het is een kunstwerkje. Het is niet de meest comfy jurk, ze is vrij stug door de steentjes, maar wel een showstopper voor op oudjaar of een andere gelegenheid. Of je stelt ze gewoon tentoon in je dressing.”

Hoe graag geef jij dingen een tweede leven? “Ik ben een grote kringloopfan, soms tot ergernis van mijn man. (lacht) Geregeld breng ik een volle auto weg, maar kom ik ook met een volle terug. Ik hou ervan om schatten te zoeken en die dan te upcyclen. Ik koop en verkoop ook geregeld kledij. Ook in mijn eigen webshop, FAMM by Kate, verkoop ik preloved items, boeken en vinyl. Goed voor de planeet, onze ecologische voetafdruk en goedkoper dan nieuw. What’s not to love?”

Wat? Zilveren korte jurk uit Swarovski kristallen met één lange mouw in doorzichtig chiffon, maat 38.

Geschatte waarde? “Custom made, geen prijs op te plakken.”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je deze jurk van Kate Ryan en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.