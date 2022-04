Draag jij gegeerde trui van Eline De Munck binnenkort? “Als er een nieuwe drop is, zijn ze meteen uitverkocht”

Eline De Munck: “Wij produceren bewust dichtbij en de slogan achteraan op de trui is handgespoten in een maatwerkbedrijf in Antwerpen.” — © Karmen Ayvazyan

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Onderneemster Eline De Munck (Odette Lunettes) schenkt een Ouvre tes yeux-hoodie weg. “Een supercoole trui die je evengoed kan dragen in een high-end fashion look als thuis op de bank.”

“Deze hoodie van de Ouvre tes yeux-collectie komt uit m’n eigen kleerkast en het is er een van de eerste partij die we op de markt hebben gebracht. We losten ze ten tijde van corona en alle complottheorieën: nee, je moest dus geen ontsmettingsmiddel drinken tegen het coronavirus! Wees je bewust dat er iets bestaat als fake news, wees je bewust van de uitdagingen waar we vandaag voor staan. Open je ogen en neem je verantwoordelijkheid. Daar wilden we met deze campagne de aandacht op vestigen. Het was ook een reminder: steun je lokale handelaars! Wij produceren bewust dichtbij en de slogan achteraan op de trui is dan ook nog eens handgespoten in een maatwerkbedrijf in Antwerpen. Daarnaast is het ook gewoon een supercoole trui die je evengoed kan dragen in een high-end fashion look als thuis op de bank. Beste comfy clothing ooit! En ze zijn best gegeerd. Als er een nieuwe drop is, zijn ze meteen uitverkocht.”

Duurzaamheid is voor jou dus meer dan een modewoord? “De kraan uit tijdens het douchen als ik me inzeep. Lichten uit en deur dicht in de kamer als ik wegga. Zo veel mogelijk de trein nemen. Stappen in plaats van steppen. Deze tijden dwingen ons allemaal om hier meer bij stil te staan, maar voor mij is het al jaren een evidentie want ik ben zo opgevoed. Ik doe ook niet aan wegwerpmode. Onze monturen zijn duurzaam, worden dicht bij huis gemaakt en ontworpen om een hele tijd mee te gaan. Ik probeer sociaal verantwoord te ondernemen en mensen te steunen die na een tijd weer op de normale arbeidsmarkt terugkeren. Of de klanten duidelijk te maken dat het niet is omdat er een concept als solden bestaat, dat een stuk ineens minder waard wordt. En dat er nooit iets bestaat als gratis levering. Iemand moet altijd de prijs betalen, kijk maar naar de verhalen die nu naar boven komen over PostNL. We hebben daar allemaal ons steentje in bij te dragen.”

Wat?“Unisex one size hoodie uit mijn eigen kleerkast. Lekker baggy, met fluffy binnenkant en een handgespoten print op de achterkant - let op als je’m wast.”

Geschatte waarde? “Nieuwprijs: 75 euro”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je deze trui van Eline De Munck en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.