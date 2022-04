Vader dondert uit auto tijdens testritje in Averbode: rijbewijs van zoon ingetrokken

Scherpenheuvel-Zichem

Een man is maandagavond uit een auto gevallen bij een testritje op een stuk onverharde weg in de buurt van de Langestraat . Hij had samen met zijn zoon aan hun auto gesleuteld. Bij het maken van een testrit was de vader in de koffer gaan zitten om een filmpje te maken. De zoon bestuurde de auto. Rond 18 uur viel de pa uit de auto en werd de politie erbij gehaald.

De politieploeg voerde een adem- en speekseltest uit bij de bestuurder. Hij testte positief op drugs waardoor hij zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt is. mm