Straal jij binnenkort in het broekpak van actrice Evelien Van Hamme? “Stijlvol, sexy en stoer”

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet te lang nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Actrice Evelien Van Hamme, je misschien wel bekend van Dertigers, schenkt een broekpak van Xandres weg. “Ik droeg het op de MIA’s en voelde me er heel stijlvol, sexy en stoer in.”

Actrice Evelien Van Hamme (‘Dertigers’) geeft een broekpak van Xandres weg

“Het is een krijtstreeppak van Xandres Gold, maat 46. Nieuw betaal je hier snel 400 euro voor en ik heb het amper twee keer gedragen. Drie jaar geleden trok ik het aan voor de MIA’s en sindsdien ben ik ambassadrice voor het merk. Het was voor het eerst dat ik zo’n kwalitatief broekpak droeg, toen gecombineerd met een laag uitgesneden topje met kant. Ik voelde me heel stijlvol, sexy en stoer.”

Waarom doe je het weg? “Ik heb het altijd moeilijk kunnen combineren met de rest van mijn kleerkast, terwijl je het wel perfect apart kan dragen. Ik kan er intussen ook niet meer in en vind het dan slimmer om er afscheid van te nemen. Plus, hoeveel kan een mens hebben? Ik ben een beetje een hamsteraar, maar plan binnenkort wel een eigen closet sale. ’t Is nodig om eens goed te schiften. (lacht)

Hoe duurzaam ben jij? “Ik ben zeker geen perfect voorbeeld, maar probeer mezelf wel een nieuw patroon aan te leren. Als ambassadeur van Belgische brands als Xandres en CÎME kan ik het ook niet maken om in lowbudgetketens te shoppen, vind ik. Ik krijg veel en als ik zelf koop, doe ik dat zo bewust en lokaal mogelijk. Af en toe ga ik ook eens snuisteren in een winkel als Think Twice, maar met mijn maatje 46-48 weet ik op voorhand dat de opties eerder beperkt zijn. Ook daarom vond ik het leuk om iets moois te doneren voor vollere vrouwen.”

Wat?Broekpak van Xandres Gold, blauw met lichtblauw en wit krijtstreepje, gedragen, op de MIA’s. Maat 46.

Geschatte waarde?“Zo’n 400 à 500 euro”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je dit broekpak van Evelien Van Hamme en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wilt? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loegansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.