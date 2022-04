Evi Hanssen schenkt designerpumps weg: “Eigenlijk een miskoop. Maar ze zijn ongelofelijk mooi”

Iets wegschenken uit hun eigen kast of huis met een zekere waarde en voor een goed doel? Over die vraag van Billie moesten dertien Bekende Vlamingen niet lang nadenken. Bied mee en steun SOS Kinderdorpen en Oekraïne. Presentatrice en Billie-columniste Evi Hanssen schenkt designerhakken weg. “Ze zijn net iets te klein: mijn teen komt er net over. Daardoor heb ik ze amper gedragen.”

“Ik vind deze klompjes zo ongelofelijk mooi dat ik er tot nu toe nog geen afstand van kon doen, ook al was het een miskoop. Ze zijn net iets te klein: elke keer ik ze uit de kast haal, merk ik dat mijn teen er net over komt. Daardoor heb ik ze amper gedragen.”

Ze zijn heel hoog, kon je er wel op stappen? “Met op hoge hakken lopen, had ik geen enkel probleem. Getuige het cadeautje dat ik eraan over hield: mijn halux fallus, een knobbel aan de zijkant van m’n voet. Mijn vriend Kurt is 1.80 meter, ik ben 1.74 meter, dus met mijn echte hoge hakken aan ben ik groter. Niet dat hem dat stoort, maar zelf voel ik me dan zo’n reuzenvrouw. Dus blijven mijn hakken de laatste jaren steeds meer in de kast. En weet je, ik heb vandaag ook het zelfvertrouwen om me sexy te voelen zónder hakken.”

Je hebt wel een aantal miskopen, zei je. Verkoop jij die soms zelf? “Nee, ik vind dat wat gek, geld vragen voor kleding van mezelf. Is het omdat ik bekend ben? Of misschien vind ik het gewoon te veel gedoe, dat te verkopen en te versturen? Ik weet het niet goed. Liever geef ik dan een nog mooi, duur stuk weg aan een vriendin, dan maak ik er ook iemand blij mee.”

Wat? Een prachtig paar amper gedragen Dries Van Noten-pumps met open teen, maat 40.

Geschatte waarde? “Nieuw: 500 à 600 euro.”

Dit uniek stuk kopen? Zo doe je dat!

Wil je iets kopen uit onze duurzame closet sale? Ga naar de verkooppagina van Billie op 2dehands.be. Daar vind je deze designerpumps van Evi Hanssen en ook de andere zoekertjes terug. De veiling loopt nog tot en met donderdag 28 april.

Zie je iets dat je wil? Bieden maar! Wie het hoogste bod uitbrengt moet het bedrag rechtstreeks aan SOS Kinderdorpen overschrijven. Alle items worden verstuurd via de post, behalve de meubels. Die kunnen opgehaald worden in Antwerpen of Brussel.

SOS Kinderdorpen

De opbrengst van onze online veiling op 2dehands.be gaat integraal naar SOS Kinderdorpen. Zij zijn al jarenlang actief in Oekraïne, maar helpen ook in ons land oorlogsvluchtelingen.

SOS Kinderdorpen voorziet al twintig jaar hulp in Oekraïne en zet zich ook nu in voor kinderen en hun families om deze crisis door te raken. Sinds de start van het conflict evacueerden ze bijna 700 kinderen, die nu een warme plek vinden in de diverse opvangprojecten van SOS Kinderdorpen in Europa, waaronder ook in België. Daarnaast ondersteunden ze 2.000 families in Loehansk met vouchers voor een basis aan levensmiddelen en boden ze via partnerorganisaties 60.000 mensen in Oekraïne noodhulp met water, voeding, materiële hulp en psychosociale steun. Zo bezochten psychologen kinderen nabij Kiev om te praten over de bombardementen en hun emoties een plekje te geven. De komende weken en maanden blijft de organisatie hulp verlenen en van zodra het kan, engageren ze zich ook om het land mee herop te bouwen.

Zelf een closet sale houden en de opbrengst aan SOS Kinderdorpen schenken? Of wil je graag een gift doen? Dat kan via www.sos-kinderdorpen.be/billie.