Papier dat klaarstond voor ophaling in brand gestoken in Diest: verdachte opgepakt

Diest

De politie Demerdal heeft dinsdag een persoon opgepakt na een reeks verdachte brandjes in Diest. Even voor 2 uur werd in het centrum op verschillende locaties bijna gelijktijdig papier en karton - dat klaarstond om door Limburg.net opgehaald te worden - in brand gestoken. De recherche van de politiezone Demerdal voert het onderzoek. De verdachte werd in de buurt opgemerkt en in de boeien geslagen. De schade is beperkt. mm