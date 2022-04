Man uit Bocholt krijgt 3.200 euro boete voor extreme dierenverwaarlozing

Een 57-jarige man uit Bocholt moet een geldboete van 3.200 euro betalen, met deels uitstel, omdat hij 62 konijnen en 327 duiven verwaarloosde. Hij stak de kadavers in de gft-bak.

De man moest zich in maart voor de Tongerse rechtbank verantwoorden voor een extreme vorm van dierenverwaarlozing. Tijdens een controle op 5 juni 2021 deden de inspecteurs van politiezone CARMA, na een telefoontje van de buren, enkele opmerkelijke ontdekkingen in zijn woning in Bocholt. “In zijn veranda leefden enkele kippen, kuikens, cavia’s en vogels. De vloer en kooien waren besmeurd met urine en uitwerpselen”, zo begon de procureur de opsomming van de vele inbreuken die de agenten konden vaststellen.

“In de achtertuin zat er een hond vastgemaakt met een ketting, hij had amper bewegingsvrijheid. Rond het dier lagen kadavers van konijnen en cavia’s. De kippen die er rondliepen hadden parasieten in hun keel, gebroken veren en luizen. Ze hadden geen hok om te schuilen. In de duivenhokken stonden vieze drinkbakken en de gft-container zat vol met dode dieren”, aldus de aanklager.

Verbod

De man gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij kweekte en verschillende dieren opving voor vrienden. Na de eerste vaststellingen werden alle dieren in beslag genomen en weggehaald bij de vijftiger maar tijdens een hercontrole, enkele maanden later, bleek de man opnieuw beesten in huis gehaald te hebben.

“Ook dit keer waren de dieren onverzorgd en werden de kooien niet proper gemaakt. De man vertelde dat hij drie uur per dag spendeert aan de verzorging van zijn dieren, maar het werd ons al snel duidelijk dat hij eigenlijk niets afweet van hun noden”, besluit de procureur.

De man kreeg dinsdag een geldboete van 3.200 euro met 1.600 euro uitstel. Hij kreeg verder ook een verbod op het houden van dieren voor drie jaar.