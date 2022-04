Zaterdag neemt MMA-vechter Artur Szczepaniak het in Warschau op tegen Jivko ‘The Bulgarian Ripper’ Stoimenov. Het is zijn eerste kamp na zijn zege van begin december tegen de Brit Walter Gahadza. “Dit moet een nieuwe stap in mijn carrière worden“, zegt de 25-jarige Pool, die al veertien jaar in ons land woont.