Jan De Nul mag stroomkabels trekken tussen Ierland en Verenigd Koninkrijk

Jan De Nul mag de kabels - twee hoogspanningskabels en een glasvezelkabel - tussen beide landen installeren. Het gaat om een traject door zee van 160 kilometer lang.

Het contract omvat naast de installatie en bescherming van de kabels op zee ook de infrastructuurwerken aan land. De voorbereidende werken starten nog dit jaar, de installatiecampagne op zee is gepland voor 2023 en 2024.

Hoeveel het contract waard is, werd niet bekendgemaakt.

Greenlink is een onderzeese en ondergrondse interconnector die de elektriciteitsmarkten in Ierland en Groot-Brittannië met elkaar verbindt. In 2024 moet de hoogspanningslijn in gebruik worden genomen. Op die manier wordt Ierland via Groot-Brittannië verbonden met continentaal Europa en de noordelijke elektriciteitsmarkten.