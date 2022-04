Oud-werkneemster breekt in bij Kringwinkel in Houthalen-Helchteren

De verdachten braken op 17 augustus 2020 binnen in de winkel langs de Grote Baan door een ruit in te slaan. Eerst had de politie andere verdachten in het vizier. Zij ontkenden de feiten en wezen de agenten in de richting van de vroegere werkneemster. Aanvankelijk minimaliseerde de betichte haar rol door te stellen dat ze niet mee was binnen gegaan. Na een zoveelste voorleiding ging de vrouw door de knieën en biechtte ze alles op. Bij haar kompaan, een veelpleger met liefst 18 correctionele veroordelingen op het strafblad, trof de politie 300 euro cash aan. “Hij was op zoek naar een manier om snel aan geld te geraken. Ik zei hem om eens bij de Kringwinkel te proberen”, bekende de vrouw.

Neusbreuk

De inbraak verliep niet zonder slag of stoot voor de Houthalense. Toen de Hasselaar de kluis probeerde los te wrikken, schoot zijn koevoet los en die belandde recht op haar neus. Een breuk en veel bloed waren het gevolg. Nadat de man de kluis plunderde, wierp hij ze in een vijver en gaf de vrouw wat kleingeld. Tijdens het proces verklaarde de Houthalense niet gehandeld te hebben uit wraak ook al had ze haar ontslag gekregen in de winkel. De jonge vrouw moet nu rondkomen met een leefloon en is in behandeling voor haar drugsverslaving. Het openbaar ministerie vorderde 24 maanden cel en 1.600 euro boete tegen haar. Joeri Clerinx, haar advocaat, opperde om een werkstraf. Hij stelde dat de vrouw intussen clean is, hulp zocht en wees op haar moeilijke jeugd waarin ze het slachtoffer van een verkrachting was. De Hasselaar moet gezien zijn strafblad vrezen voor 30 maanden cel en 2.400 euro boete. Zijn advocaat Jurgen Millen stelde dat de man onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank staat en momenteel aan het werk is. Tegen de zin van de procureur vroeg hij om zijn cliënt ook een werkstraf op te leggen. Vonnis op 17 mei. (GeHo)