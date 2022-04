Aanraken is toegestaan: ‘Kruimeldieven’ in Hasselt brengt theater voor baby’s en peuters

Het heeft alles van een festival, maar zo wil Gerhard Verfaillie het niet noemen. Hij is algemeen directeur van het Cultuurcentrum Hasselt en staat ook in voor de familieprogrammatie. “Ik ben voorzichtig met de term ‘festival’”, zegt hij.

“Een heus festival is meer dan een verzameling voorstellingen. Zo zijn hier tijdens het Krokusfestival ook workshops en netwerkmomenten. Kruimeldieven staat zo ver nog niet. Het is wel de bedoeling het project uit te werken tot wat ooit een festival kan worden.”

Rondkruipen

Voorstellingen voor baby’s en peuters zijn over het algemeen woordeloos. Ze zijn visueel en associatief. Kleuren en vormen spelen een hoofdrol, net zoals klanken en decoronderdelen om aan te raken. De participatie van het publiek is groot, de kinderen kunnen meespelen.

Tijdens ‘Woosh!’ kruipen de kleintjes het podium op. — © Moon Saris

“De vierde wand wordt compleet afgebroken”, zegt Verfaillie. “Het publiek zit letterlijk in de voorstelling. Baby’s kruipen vrij rond. Laat hen maar op onderzoek gaan, laat hen de muzikanten aanraken, verwonderd opkijken naar dansers, probeer hen niet voortdurend op je schoot te houden. Dat is een verrassende beleving voor ouders en kinderen, samen.”

Knus en intiem

Geel (2+) van 2-ater Producties / Mime Wave is opgebouwd uit herkenbare herhalingen. Alles is geel, van het decor, over de kleren van de acteurs, tot de instrumenten van de muzikanten. Maar dan duikt er plots iets blauws op. Dat is de onderliggende laag: wat doe je als iets vreemd verschijnt?

Met hun voorstelling Mammoet laat Klankennest baby’s en ouders plaatsnemen in installaties van zachte stoffen. Er liggen voorwerpen die klanken voortbrengen. Strijkinstrumenten en gezang laten de kinderen in dialoog gaan met muziek. Omdat het knus en intiem moet blijven, worden maar achttien kinderen met elk twee volwassen begeleiders toegelaten en wordt aangedrongen om de leeftijdsgrens van 5 tot 24 maanden te respecteren.

Het Laagland speelt Woosh!, geschikt voor kinderen van anderhalf tot drie jaar. De theatermakers hebben een onderzoekstraject gevolgd, bezochten kinderdagverblijven, gingen met ouders babbelen en lieten zich informeren door wetenschappers. In deze voorstelling proberen ze lucht visueel te maken. Ze doen dat onder meer met dopjesplastic waarover de kinderen kunnen kruipen terwijl alles kraakt en piept.

‘Kruimeldieven’, op 30 april en 1 mei, voorstellingen meer dan een keer opgevoerd, eentje zelfs om 9.30 uur, Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be