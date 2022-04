Nieuwe schietpartij in Sint-Jans-Molenbeek eist dodelijk slachtoffer

De politie Brussel West werd maandagavond rond 20.40 uur opgeroepen voor een schietpartij in de Dubois-Thornestraat. Ter plaatse troffen de agenten een jongeman aan die zwaargewond was geraakt door schoten. Die jongeman overleed even later.

De politie stelde een ruime gerechtelijke perimeter in en verwittigde het parket, dat later op de avond ter plaatse kwam. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.

Het is al de negende schietpartij in de Brusselse gemeente sinds begin september. Volgens Sudpresse houden de verschillende incidenten verband met een territoriumstrijd tussen rivaliserende drugsbendes.