PFOS-crisis: nieuwe groep omwonenden van 3M kan zich aanmelden voor bloedonderzoek

In Zwijndrecht, Beveren, Antwerpen-Linkeroever en Kruibeke kunnen omwonenden van de 3M-fabriek zich vanaf dinsdag aanmelden voor een bloedonderzoek dat de aanwezigheid van PFAS in het bloed nagaat. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het gaat om mensen die in een straal van 5 kilometer rond de fabriekssite in Zwijndrecht wonen. Eerder was er al een onderzoek bij 796 omwonenden in een straal van 3 kilometer rond 3M.