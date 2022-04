Barcelona gaat voor tweede keer in vijf dagen kopje-onder in Camp Nou: ook staartploeg Cadiz komt verrassend winnen

Het is een vijfdaagse geworden om snel te vergeten voor FC Barcelona. Nadat het afgelopen donderdag met 2-3 verloor van Frankfurt en zo uitgeschakeld werd in de Europa League, liep het nu ook in de Spaanse competitie tegen een pijnlijke thuisnederlaag aan. Het kleine Cadiz kwam met 0-1 winnen en doet zo een gouden zaak in de strijd om het behoud.

Cadiz stond vooraf op de achttiende plek - een degradatieplaats - in La Liga en kon een stunt in Camp Nou dus goed gebruiken. Maar zouden ze ook echt gedacht hebben dat die stunt er zou komen? Dankzij een treffer van Lucas Perez kort na de rust, en een ijzersterke prestatie van doelman Jeremias Ledesma, kwam de droom uit. Cadiz haalde het met 0-1.

Voor Barcelona is het de eerste nederlaag in La Liga in meer dan vijf maanden: de laatste keer dat het verloor, was tegen Real Betis op 4 december vorig jaar (0-1). Barcelona blijft daardoor op gelijke hoogte met Sevilla en Atlético Madrid op de tweede plek. Elk van die teams heeft 60 punten, maar Barcelona heeft een match minder gespeeld. Leider Real Madrid heeft 75 punten en lijkt met nog zes speeldagen te gaan zeker van de landstitel. Cadiz klimt dankzij de drie gouden punten op zijn beurt over RCD Mallorca en Granada CF naar de veilige zestiende plaats.