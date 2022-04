Geena Lisa getuigt over toxische relatie: “Anderen vroegen me waarom ik het maar liet gebeuren”

Geena Lisa (49) was maandag te gast in De Cooke & Verhulst Show. Ze vertelde openhartig over een toxische relatie uit haar verleden. “Mijn carrière zat op een hoogtepunt, maar toch moest ik al mijn tijd aan hem besteden.”

Geena Lisa heeft het in De Cooke & Verhulst Show over een relatie uit het verleden, maar ze maakt duidelijk dat het niet over haar huwelijk met Coco Jr. gaat. “Dat was een gezonde, goede relatie”, klinkt het. De relatie waarover ze getuigt, was dat allesbehalve. “Ik zou het niet omschrijven als mentaal misbruik, maar het is wel een soort van gif in je leven.”

Alles moest in het teken staan van Geena’s toenmalige partner. “Mijn carrière was toen op een hoogtepunt, maar toch moest ik al mijn tijd besteden aan zijn werk, aan zijn carrière,...” Haar kinderen Zion en Yaro, nu 21 en 19, merkten destijds dat er iets mis was. “Ze hebben zich ertegen verzet”, geeft de presentatrice toe. “Het heeft echt wel iets met hen gedaan.”

Het duurde even voor Geena zelf besefte dat ze in een giftige situatie zat. “Anderen zagen het veel sneller en vroegen mij ook waarom ik dit maar allemaal liet gebeuren.” Uiteindelijk verliet de man haar, wat “als een soort bevrijding” voelde. “Eindelijk kon ik weer mezelf zijn en mijn eigen keuzes maken.” Ondertussen is de ex-omroepster opnieuw gelukkig in een nieuwe relatie.

De aanleiding van het gesprek was de aanwezigheid van de Nederlandse zangeres MEAU in de show. Zij scoorde een grote hit met haar single Dat heb jij gedaan. MEAU schreef het lied op basis van haar ervaringen met een toxische partner. (ED)