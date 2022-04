Tientallen Oekraïense kinderen beleven eerste schooldag in Bree

“De kinderen worden verdeeld over OKAN-klassen op de Vostert, Don Bosco Gerdingen en de Klimaatschool”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Een zestal leerlingen van het middelbaar gaan naar school in Genk.” Het OKAN-klasje (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) werd ingericht door lagere scholen Kadee Tongerlo, Vuurvogel Bree, De Wissel Opitter en De Kei Beek. In het klasje van juf Julie Verlaek op de Vostert was het deze ochtend een drukte van jewelste. “De kinderen zijn enthousiast en de ouders opgelucht”, vervolgt de Breese burgemeester. “Op deze manier krijgen ze weer wat meer structuur in hun leven. Met dank aan Sint-Michiel Bree en VZW Kangoeroe voor het ter beschikking stellen van het schoolgerief.”

© Patrick Brebels