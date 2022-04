‘Kamp Waes’-deelnemer Matthieu Bonne gaat opnieuw voor straf wereldrecord: acht triatlons in acht dagen

Acht volledige triatlons in acht dagen tijd op de acht verschillende Canarische Eilanden. Avonturier Matthieu Bonne (28), bekend van het VRT-programma ‘Kamp Waes’, gaat van 5 tot en met 12 mei zijn zwaarste uitdaging ooit aan. Slaagt hij in zijn opzet, dan zal hij de eerste atleet ter wereld zijn die de indrukwekkende reeks op de Spaanse eilanden tot een goed einde brengt.

Hij liep al de Marathon des Sables, zwom het Kanaal over en slaagde erin om als eerste de gehele Belgische kust non stop af te zwemmen. Hij beklom de hoogste Europese bergen en deed tussendoor mee aan het loodzware tv-programma ‘Kamp Waes’. Maar zijn challenge ‘8 Islands’ tart werkelijk alle verbeelding: 30,4 km zwemmen, 1440 km fietsen en 337,6 km lopen, of het equivalent van acht “Ironman”, in acht dagen tijd. Om het nog eens extra lastig te maken legt hij iedere triatlon af op een ander Canarisch Eiland en beoogt hij een tijd tussen 11 tot 13 uur. “Veel langer mag ik er niet over doen, want anders raak ik niet op tijd op het volgende eiland”, legt Matthieu Bonne uit. De verplaatsingen gebeuren immers hoofdzakelijk met een zeilboot.

Het idee voor de waanzinnige reeks kwam van de coach van Matthieu, de voormalig toptriatleet en meervoudig wereldkampioen Luc Van Lierde. Hij won in de jaren ‘90 tweemaal de prestigieuze Ironman van Hawaï en begeleidt Matthieu Bonne al geruime tijd. Hij baseerde zich daarbij op de “7 Islands challenge” waar een Spaanse atleet in 2012 en 2013 tweemaal faalde.

Bonne: “Geen wegen aangelegd op La Graciosa”

“De tocht wordt een heuse beproeving. Zeker op La Graciosa, dat in 2018 officieel het achtste canarische eiland werd. Er zijn geen wegen aangelegd, waardoor ik het fiets- en looponderdeel off-road moet afleggen”, aldus Bonne. “Mijn koersfiets ruil ik dus in voor een mountainbike. Die 180 kilometer fietsen worden zeker hels. La Graciosa komt ook nog eens helemaal op het einde van het rijtje. Maar ik klaag zeker niet. Ik hou van de Canarische Eilanden en z’n natuurelementen. Zwemmen, fietsen en lopen zijn mijn passie.”

Matthieu Bonne (rechts) tijdens ‘Kamp Waes’.

1.200 baantjes per week

Om de uitdaging tot een goed einde te brengen traint Matthieu Bonne sinds november vorig jaar gemiddeld 30 tot 40 uur per week. Daarin laat hij niks aan het toeval over, want de Canarische Eilanden kunnen met hun harde wind, bergachtig reliëf en hoge temperaturen verraderlijk zijn. In maart trok hij al eens een week naar Lanzarote om er in dezelfde omstandigheden te trainen. Het resultaat van een weekje afbeulen: 70 uren trainen met 15 kilometer zwemmen, 1.140 kilometer fietsen en 210 kilometer lopen met 23.970 hoogtemeters. Of bijna driemaal de Mount Everest.

Kinderen inspireren

De deelname van Matthieu Bonne aan ‘Kamp Waes’ en zijn eerdere sportprestaties inspireren heel wat jongeren. Dat blijkt ook aan de rand van het zwembad, waar hij door de vele zwemmende kinderen erg graag is gezien. Ze spreken hem dagelijks aan en Matthieu staat hen elke keer opnieuw met de glimlach met raad en daad bij. Daarom slaan LAGO, de grootste zwembaduitbater van België, en zijn sportieve redder Matthieu de handen in elkaar om via deze challenge meer kinderen aan te zetten om te sporten.

“Ik ben enorm dankbaar voor de kansen die LAGO me geeft”, vertelt Bonne. “Ze steunen me al zeven jaar tijdens al mijn uitdagingen. Met dit project hoop ik om kinderen meer aan het sporten en aan het zwemmen te krijgen. Ik merk dat mijn vorige stunts wel heel wat teweeg hebben gebracht. Heel wat mensen, en in het bijzonder kinderen, spreken me erover aan en zeggen dat ze naar me opkijken. Dat doet me erg veel plezier. Ik probeer hen dan ook zo veel mogelijk aan te moedigen om alles op alles te zetten en het uiterste uit jezelf te halen. Want als je dat doet, is echt alles mogelijk.”