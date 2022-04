PRAKTISCHE GIDS WAALSE PIJL 2022. Midweekse clash tussen punchers en klimmers op loodzware Muur van Hoei

Woensdag is de Chemin des Chapelles zoals elk jaar voor één dag hét centrum van de koers. Dat klinkt voor sommigen misschien vreemd en onbekend, maar niet als je weet dat deze weg de officiële straatnaam is van de Muur van Hoei. Traditioneel de scherprechter van de Waalse Pijl, waar steevast een clash wacht tussen punchers zoals titelverdediger Julian Alaphilippe en klimmers zoals Tourwinnaar Tadej Pogacar.

86e Waalse Pijl

Start: om 11u25 in Blegny

Afstand: 202,1 kilometer

Aankomst: omstreeks 16u50 in Huy

Live te volgen op: van start tot finish op www.sportwereld.be, op televisie vanaf 11u10 tot 12u35 de vrouwenwedstrijd en vanaf 14u de mannenwedstrijd op één

Het parcours: alles draait om de Muur van Hoei

Het parcours gaat net over de grens van de magische grens van tweehonderd kilometer met onderweg elf hellingen, waaronder drie keer het lokale rondje met de gevreesde Muur van Hoei.

De finishlijn ligt sinds 1983 bovenop de Muur van Hoei, maar het parcours onderging voorts al heel wat aanpassingen. Vertrekken doen de renners dit jaar in Blegny, de steenkoolgemeente ten noordoosten van Luik. Van daaruit gaat het in rechte lijn via Pepinster en Oneux naar het lokale rondje in en rond Hoei (of Huy in het Frans). Onderweg wachten twee officiële hellingen met de Côte de Trancrémont en Côtes des Forges: twee “lopers” die geen enkel probleem vormen voor profwielrenners en enkel het klimgevoel wat aanwakkeren.

Na 120 kilometer komen de renners op het lokale rondje met de Côte d’Ereffe, opnieuw een echte loper waar de knechten van de klimploegen het tempo strak kunnen houden. Vervolgens wacht dit jaar opnieuw de Côte de Cherave, al een veel lastigere klim, met het steilste stuk tot meer dan 14%. Die twee hellingen werden in het lokale rondje van 31 kilometer opgenomen in de (ijdele) hoop om het koersverloop aantrekkelijker te maken, probleem is echter dat op de brede tussenstukken het peloton nog tijd en ruimte genoeg heeft om eventuele aanvallers weer bij de lurven te grijpen. Waardoor alles dus beslist wordt op die slotklim, de Muur.

Het begint eigenlijk al met de vervelende aanloop vanaf het rond punt in het centrum van Hoei. De eigenlijke Muur begint nog geleidelijk, maar wordt het ook smal. Dat betekent in alle koersen ter wereld maar één ding: de cruciale plaatsing vooraf. Want wie het verschil wil maken op het cruciale stuk, in de fameuze chicane tussen de derde en vierde kapel, moet goed zitten om zijn eigen lijn te kunnen volgen. Erg belangrijk op deze helling want het officiële, maximale stijgingspercentage mag dan wel 19% bedragen, als je gedwongen wordt de binnenbocht te nemen krijg je tot zelfs 25% voor de wielen geschoven. Een wereld van verschil. Moordend steil dus, maar met 1.300 meter toch ook altijd langer dan je denkt...

Zo was het vorig jaar: Alaphilippe klopt Roglic in prachtig duel op de Muur

Vorig jaar was Charleroi de startplaats en waren Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick Step, Movistar en Ineos Grenadiers de ploegen die de boel onder controle hielden achter de klassieke kopgroep. Bij de tweede passage op de Muur van Hoei gaf Simon Geschk er een stevige ruk aan. Onder anderen Mauri Vansevenant, Jan Tratnik en Patrick Konrad glipten mee in zijn zog. Ook Tim Wellens waagde een poging. Ze werden evenwel allemaal snel gegrepen, maar het zorgde er wel voor dat alles op een lint werd getrokken en dat er toch enige animo was. Ondertussen kwam Thomas Pidcock, net als dit jaar één van de favorieten, ten val en de Brit moest “een cartouche” verschieten om terug te komen.

Op de Côte du Chemin des Gueuses, de laatste helling voor de Muur van Hoei, probeerde Tim Wellens het opnieuw. Landgenoot Ilan Van Wilder en Omar Fraile probeerden met hem mee te glippen. En ook Richard Carapaz reageerde. Niemand geraakte weg. Intussen bleef de Nederlander Maurits Lammertink voorin als de laatste vluchter helemaal alleen over. Het werd een verhaal van één tegen allen. De voorsprong van de Nederlander schommelde voortdurend tussen de tien en de twintig seconden. Pas vlak voor de Muur van Hoei werd hij gegrepen. Primoz Roglic leek in de sprint op weg naar de zege, maar werd pas op het einde geremonteerd door Julian Alaphilippe.

Uitslag:

1. Julian Alaphilippe

2. Primoz Roglic

3. Alejandro Valerde

4. Michael Woods

5. Warren Barguil

6. Tom Pidcock

7. David Gaudu

8. J.E. Chaces Rubio

9. Richard Carapaz

10 . Maximilian Schachmann

Het palmares: Alaphilippe troonopvolger van Valverde

De laatste man die er in de Waalse Pijl in slaagde om een sprint met een grotere groep te ontlopen, was Igor Astarloa. Intussen al negentien jaar geleden. Sindsdien behouden de ploegen van de klimmers steevast de controle, waardoor het een gevecht van man tot man wordt tussen de kopmannen op de Muur van Hoei. Alejandro Valverde is er de recordhouder met vijf overwinningen, met zijn eerste zege in 2006 en tussen 2014 en 2017 zijn unieke vier-op-een-rij. Vijf renners konden drie keer de Waalse Pijl winnen: Marcel Kint ‘1943, 1944, 1945), Eddy Merckx (1967, 1970, 1972), Moreno Argentin (1990, 1991, 1994), Davide Rebellin (2004, 2007, 2009) en Julian Alaphilippe (2018, 2019, 2021). De Franse wereldkampioen werd zo de troonopvolger van Valverde, en kan in theorie zijn palmares nog wat bijschaven (zie lager).

De laatste Belgische winnaar is Philippe Gilbert in 2011. Nog een opvallende naam op de erelijst is die van Lance Armstrong, die in 1996 won.

Bij de vrouwen is er slechts één koningin van de Muur van Hoei: Anna van der Breggen won maar liefst zeven keer op een rij, voor ze eind vorig seizoen haar fiets aan de haak hing. Marianne Vos won ook vijf keer in Hoei, maar moet dus haar meerdere erkennen.

De laatste tien winnaars:

2021: Julian Alaphilippe

2020: Marc Hirschi

2019: Julian Alaphilippe

2018: Julian Alaphilippe

2017: Alejandro Valverde

2016: Alejandro Valverde

2015: Alejandro Valverde

2014: Alejandro Valverde

2013: Daniel Moreno

2012: Joaquim Rodriguez

De favorieten: punchers zoals Alaphilippe versus klimmer zoals Pogacar

Na drie zeges behoort titelverdediger Julian Alaphilippe uiteraard tot de favorieten. Alleen kon de wisselvallige wereldkampioen dit seizoen nog niet echt overtuigen, waardoor de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl zeker niet als dé te kloppen man aan de start verschijnt. Dat biedt eventueel wel mogelijkheden voor zijn ploegmaat Remco Evenepoel, die debuteert in deze klassieker maar de voorbije weken toewerkte naar de Ardense klassiekers en al blijk gaf van topvorm.

Uiteraard is het ook uitkijken naar recordhouder Alejandro Valverde, al lijkt die op zijn 41ste (!) toch wat van zijn explosiviteit kwijt en dateert zijn laatste triomf in Hoei al van 2017. Neen, de man met de meeste sterren achter zijn naam is toch weer Tadej Pogacar. De Sloveen moest door enkel coronagevallen bij UAE Team Emirates in laatste instantie forfait geven en finishte in 2020 nog op een negende plek, maar de Sloveen is ondertussen uitgegroeid tot dé te kloppen man wanneer het bergop gaat. Afwachten blijft wel hoe hij de kasseien van de Ronde van Vlaanderen heeft verteerd, maar hij kan met Marc Hirschi (de winnaar van 2020) alleszins al rekenen op een te duchten luitenant.

De nummer twee van vorig jaar, Primoz Roglic is er dit jaar niet bij: de Sloveen van Jumbo-Visma moet door overbelasting van een kniepees forfait geven voor Ardens tweeluik. Woensdag ook nog geen Wout van Aert, die zondag wel aantreedt in Luik-Bastenaken-Luik, waardoor Tiesj Benoot en Jonas Vingegaard de speerpunten worden van de gele brigade. Het lijstje met favorieten wordt volgemaakt door Benoît Cosnefroy, Tom Pidcock en Michael Woods. Als outsiders duiken de namen op van David Gaudu, Gulio Ciccone, Aleksandr Vlasov, Warren Barguil, Sergio Higuita, Rigoberto Uran, Ion Izaguirre, Daniel Martinez,...

Van Belgische zijde wordt het dus vooral uitkijken naar Evenepoel, maar ook naar Dylan Teuns en Quinten Hermans, die de voorbije weken bewezen over goede benen te beschikken. Tim Wellens is het speerpunt bij het geplaagde Lotto Soudal.

Perfect koersweer

De frêle klimmers moeten dit jaar alvast niet het Belgische weer vrezen. Er wordt een perfect koersweertje voorspeld, met temperaturen tot 16 graden en geen druppel regen. Laat het wielerfeest beginnen!

Belangrijkste passages:

om 11u25: start in Blegny

omstreeks 15u11: eerste passage Muur van Hoei

omstreeks 16u00: tweede passage Muur van Hoei

omstreeks 16u50: aankomst op Muur van Hoei