Emma Meesseman back in business: Belgian Cat schittert op trainingskamp van WNBA-kampioen Chicago Sky

Emma Meesseman is het trainingskamp, met Ann Wauters als assistent-coach, bij WNBA kampioen Chicago Sky aangevat. Op 6 mei start ze met Chicago Sky, en met collega Julie Allemand die momenteel nog in Frankrijk bij ASVEL Lyon het seizoen afsluit, een nieuwe campagne in de WNBA.

Emma Meesseman staat sinds twee maanden nog eens op een basketbalterrein. Einde februari speelde ze haar laatste match immers bij de Russische topclub Ekaterinburg. Na de inval van Rusland in Oekraïne verliet de Belgian Cats Rusland. Meesseman switchte in de WNBA van club en verliet Washington Mystics. Daar was ze van 2013 tot 2020 actief en won in de 2019 de WNBA-titel en werd uitgeroepen tot MVP van de WNBA-finals

Ondertussen liet ze op trainingskamp bij haar nieuwe team Chicago Sky en onder de goedkeurende blik van assistent-coach Ann Wauters haar schitterende “moves” in the paint al bewonderen.