Samana Zepperen viert Pasen

In de Veva in Zepperen verzamelden een 80-tal Samana-leden om Pasen te vieren. Het was de eerste keer na de uitbraak van corona dat ze nog eens bijeenkwamen. “In zo’n geval moeten we niet zorgen voor animatie, daar hebben ze geen nood aan, wel aan een babbel met leeftijds- en lotgenoten die ze al twee jaar niet meer gezien hebben. Maar ze kwamen ook nog met wat vrees, want een besmetting is vandaag niet zo veraf”, zei Samana-voorzitter Dimitri Punie.

Diaken Richard Knapen zorgde voor een mooie gebedsdienst. Hij deelde ook de Paascommunie uit en de gasten kregen ook nog wat gewijde palm mee naar huis. Den Teluur zorgde voor een fijne maaltijd, die de Samana-leden gratis aan geboden kregen.