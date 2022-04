Studenten verkopen Limburgpuzzel op Haspengouwmarkt

“We zijn vertrokken van het Limburgse samenhorigheidsgevoel, duurzaamheid en nostalgie”, legt Truienaar Kristof Dawaele uit. “Wat komt dan dichter dan een houten puzzel, volledig in de stijl van vroeger? We wilden graag iets nieuws realiseren dat toch geschiedenis uitademt en voor iedereen toegankelijk is. Ieder puzzelstuk is perfect gevormd naar een stad of gemeente waardoor, op een heel herkenbare manier aan de hand van de grenzen, de kaart van Limburg gevormd kan worden.” Deze houten puzzel is de corebusiness van de studenten, maar er wordt ook gewerkt aan een decoratieve wandplaat. “Met de wandplaat mikken we op professionele klanten. Doordat we met lasergravering werken, kunnen we producten personaliseren en maatwerk leveren. We denken dan vooral aan bedrijven, verenigingen en beleidsmakers die een unieke manier zoeken om waarden zoals duurzaamheid en authenticiteit uit te dragen.”

Investeerders

De producten van Dapastus worden ontwikkeld en geproduceerd in Limburg. Na een uitgebreide marktanalyse, een haalbaarheidsstudie en het vormgeven van hun businessplan, gingen ze op zoek naar investeerders. “Zij hebben ons van een startkapitaal voorzien. De productie en de verpakking doen we in Makerspace op de campus in Diepenbeek, gebouw H. Deze site is voorzien van alle machines die we voor de productie nodig hebben. In een latere fase kijken we naar professionele partners. De eerste gesprekken zijn alvast hoopvol. We verkopen onze puzzel voor 30 euro. Dat is een mooie prijs voor een unieke puzzel van meer dan 40 centimeter.”

Het is binnen het kader van Vlaamse Jonge Ondernemingen (vzw Vlajo) dat naast Bert Bynens ook Florian Loosen, Kristof Dewaele, Wout Hendriks en Jarne Zegers hun schouders onder dit small business project zetten. Volgende zaterdag zullen ze hun puzzel verkopen op de Haspengouwmarkt in Sint-Truiden