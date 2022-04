Nieuw vuur in de Sint-Pieterskerk in Sint-Truiden

In de Sint-Pieterskerk in Sint-Truiden is het wat stil geworden. Verschillende organisaties slaan de handen in elkaar om 'nieuw vuur' in de kerk te brengen.

In de Sint-Pieterskerk in Sint-Truiden is het wat stil geworden. Af en toe gaat er nog een uitvaart of een huwelijk door en dat zal ook zo blijven. Maar enkele organisaties die vooral met jongeren werken, gingen samen met de pastorale eenheid Sint-Trudo op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de kerk weer meer te gebruiken. De organisaties die meewerken zijn op dit moment school Hasp-O Zuid, de Egeltjes, IJD (Dienst Jongerenpastoraal) en Franciscusmuseum De Mindere. Zo ontstond ‘Luisterend oor(d)’.

“Wij willen in de Sint-Pieterskerk momenten voor kinderen en jongeren organiseren, plaats maken voor verhalen en gebeurtenissen”, klinkt het. “En we willen van de Sint-Pieterskerk ook een plek maken waar mensen uit de buurt ons en elkaar kunnen ontmoeten op activiteiten. Op Paasmaandag 18 april verzamelden we ’s avonds met onze groep aan de kerk en staken een 'nieuw vuur' aan. We vertelden verhalen, zongen liederen en maakten het samen gezellig. Misschien zagen jullie ons vuur wel branden?”

Info: tine@egeltjes.be