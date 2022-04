Landense jongeren organiseren skatecontest

Een skatewedstrijd organiseren vergt heel wat voorbereiding, maar met de steun van het Jeugdopbouwwerk Landen van vzw Uit de Marge verliep deze namiddag op wieltjes. “Het is belangrijk dat jongeren leren hoe een activiteit organisatorisch in zijn werk gaat, zo leren ze vaardigheden aan die ze meedragen voor het leven”, zegt Francesco Muroni, jeugdopbouwwerker Landen. “Zo motiveerden we de jongeren om zelf initiatief te nemen, afspraken te maken met de sportdienst, mails te sturen, een jury en leuke prijzen te zoeken... De dag zelf hield Ruben Vanderydt zich bezig met het organisatorische en waren Ferre en Tom druk in de weer aan de drank- en eetstand.”

De dank van de jongeren gaat naar stad Landen voor de ondersteuning, de vrijwilligers en helpende handen, de juryleden die de contest mee bepaald hebben, Level 8 Shop voor de steun en de prijzen die ze in ontvangst mochten nemen.