Politie plukt stomdronken fietser van de straat in Hoeselt

Hoeselt

Een 19-jarige fietser heeft zondagochtend zijn roes mogen uitslapen in een politiecel. De jongeman werd rond 4 uur door een patrouille van de straat geplukt. Hij had geen benul van tijd of plaats en besefte niet eens dat de politie hem staande hield.

Voor zijn eigen en andermans veiligheid werd hij ter ontnuchtering meegenomen naar het commissariaat. Omdat de fietser te dronken was, konden er aanvankelijk geen testen in het kader van alcohol en drugs worden uitgevoerd. Na een paar uur lukte dat wel en bleek dat de jongeman 1 promille alcohol in het bloed had. Van drugs was geen sprake.

Toen hij nuchter was, mocht hij naar huis. Hij zal zich later bij de politierechter moeten verantwoorden. mm