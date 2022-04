Snel ongerust over je gezondheid? Deze screenings kan je laten doen

Verhoogd risico op kanker, oogproblemen in de familie of gewoon snel ongerust? De medische wereld heeft tientallen screenings ontwikkeld die je kunnen helpen om gezond te blijven. Toch staan heel wat huisartsen weigerachtig om iedereen massaal te controleren op élk kwaaltje. Dit zijn de belangrijkste onderzoeken die je beter wel of niet doet, en de leeftijd waarop ze het meest aangewezen zijn.

Ga eerst langs bij de virtuele huisdokter

Voor je volop in de screenings vliegt, kan het de moeite lonen om eerst een bezoekje te brengen aan de website www.gezondheidsgids.be. Da’s een initatief van huisartsenvereniging Domus Medica, waar je een uitgebreide vragenlijst vindt. Die polst onder meer naar alcoholgebruik, of je rookt en wat de medische voorgeschiedenis is binnen de familie. Als je dat wil, stuurt de website je gegevens door naar je huisdokter die dan een goede inschatting kan maken van welke vervolgstappen en -onderzoeken nodig zijn. “Veel van de niet-officiële screenings zijn gecontesteerd omdat ze mensen onnodig ongerust maken”, zegt professor Roy Remmen, huisarts en voorzitter van de onderwijscommissie van de opleiding tot huisarts van de UA. . “Maar als er goeie redenen zijn om de onderzoeken te doen, zijn ze natuurlijk nuttig.”

25 jaar - Uitstrijkje

De eerste screening die deel uitmaakt van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken is het uitstrijkje dat nagaat of je baarmoederhalskanker hebt. “Baarmoederhalskanker is een aandoening die veroorzaakt wordt door het humaan papilomavirus (HPV)”, zegt professor Guido Van Hal (UA), lid van de werkgroep bevolkingsonderzoeken in Vlaanderen. “Tegen HPV kan je je laten vaccineren, maar dat is niet helemaal sluitend. Toch zou je met én vaccinatie, én het uitstrijkje, én beschermde seks baarmoederhalskanker bijna volledig kunnen uitroeien. Het voordeel van de screening - één keer om de 3 jaar is het terugbetaald - is dat je ook voorlopers van de kanker kan vinden.”

25 jaar - Huid checken

“Een huidonderzoek is al vanop jonge leeftijd nuttig”, zegt professor Huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB). “Zeker als je huid veel blootgesteld is aan de zon. Als je een verdacht plekje ziet, kan je dat eens navragen bij de huisarts als je er toch bent. Dit is iets wat vanaf de volwassen leeftijd al begint en hoe ouder je wordt, hoe meer je blootgesteld werd en hoe hoger het risico is.”

45 - Prostaat

”In principe laat je een prostaat met rust”, zegt Dirk Devroey. “Sommige urologen proberen daar awareness voor te creëren, maar je hoeft dat niet systematisch op te volgen. Als het niet in de familie zit en je hebt geen last, hoeft dat niet. Om het cru te zeggen: als je het op je 50 hebt, is de kanker dikwijls zo snelgroeiend en agressief dat je met een behandeling veel kan veranderen. En op je 80 is het realistischer dat je aan iets anders zal sterven.” Toch kan een onderzoek nuttig zijn. “Als het in de familie zit - en dat kan ook gaan om baarmoederhalskanker of borstkanker bij de moeder - dan kan het dat je een verhoogd risico hebt”, zegt Remmen nog. “En dan kan je er toch vroeg bij zijn.”

50 - Glaucoom en cataract

Een controversieel thema: de ogen. Niet iedereen ziet voldoende resultaat in het checken van je ogen op glaucoom. Lobbygroepen pleiten er al voor om vanaf je 40 je ogen te laten controleren op zulke oogziekten. “Dit is nu niet iets wat je heel geregeld moet doen, maar glaucoom en cataract kan je op je 50ste wel eens laten checken”, denkt Devroey. “Als je er dan vroeg bij bent, kan je de nodige maatregelen nemen om een verder negatief gevolg te voorkomen.”

50 - Borstkanker

Nog een van de officiële bevolkingsonderzoeken. “Anders dan bij baarmoederhalskanker is dit een test die geen voorstadium zal vinden”, zegt Van Hal. “Als men iets vindt, is het kanker. Toch is het heel belangrijk om er vroeg bij te zijn: de genezingskansen zijn dan een stuk beter. Het bevolkingsonderzoek begint vanaf 50 met een tweejaarlijkse mammografie. Als er indicaties zijn dat borstkanker in de familie zit, kan er al vroeger met uitgebreide screening begonnen worden.”

50 - Darmkanker

De derde van de drie Vlaamse onderzoeken die terugbetaald zijn. “Het onderzoek naar darmkanker begint op je 50”, zegt Van Hal. “Het is niet-invasief: je stuurt om de twee jaar stoelgang op in een potje en that’s it.” Let wel: de test controleert enkel of er bloed in de stoelgang zit. Veel mensen maken zich zorgen als de test positief is: dat betekent daarom niet per se dat je kanker hebt. “Integendeel: ook hier kunnen we voorstadia vinden. Poliepen, waaruit kanker kan ontstaan. Met een simpele ingreep kan je die poliepen wegnemen.”

50 - Hartonderzoek

Als het van hartdokters als Pedro Brugada afhangt, is er al een uitgebreid hartonderzoek bij de geboorte en volg je nadien van heel nabij op. “Maar voor mij zijn twee andere zaken relevant: de bloeddruk en je polsslag”, zegt Roy Remmen. “Als die waarden afwijken, kan je daar iets aan doen. Het heeft waarschijnlijk niet heel veel zin om bij iedereen een hartfilmpje te maken. Als ik een patiënt voor me heb die nooit veel gesport heeft en dat wil doen op z’n 50ste, dan is het wel interessant om je hart eens na te kijken en te bespreken of je dat bijvoorbeeld onder begeleiding mee kan opstarten.”

Ook Devroey denkt niet dat een hartonderzoek standaard nodig is. “Als er hart- en vaatziekten zijn binnen de familie ben je daar best wel attent voor. Ik zou een hartonderzoek laten uitvoeren vanaf 50 jaar bij mensen die familieleden hebben die onder de 60 een hartaanval kregen, maar anders ook niet.”

50 - Osteoporose

“Osteoporose, broze botten, komt vaker voor bij vrouwen, en dat begint meestal rond de menopauze”, zegt Devroey. “In se is dit iets wat je al van op jonge leeftijd kan bepalen of je het krijgt of niet. Bewegen moet je al vanaf jonge leeftijd doen: zo bouw je botmassa op. Rond de menopauze is er voornamelijk een hoger risico voor vrouwen met een laag lichaamsgewicht. Zo’n test - een botdensitometrie - wordt vaak standaard al uitgevoerd bij een breuk.”