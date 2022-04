Marine Le Pen misbruikte samen met kopstukken EU-fondsen voor financiering eigen partij

Het was de Franse onderzoekssite Mediapart die een week voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen uitpakte met een nieuw fraudeonderzoek van de Europese anticorruptiedienst Olaf. In het 116 pagina’s tellende onderzoeksrapport staat dat Marine Le Pen tijdens haar ­periode als Europees Parlementslid (2004-2017) voor 137.000 euro ­Europees subsidiegeld naar haar partij versluisde. Volgens Olaf is dat illegaal omdat Le Pen die fondsen alleen mocht gebruiken voor haar Europese mandaat. Het geld kon dus niet gaan naar partijactiviteiten van het Rassemblement ­National (RN, tot voor 2018 Front National).

Ook haar vader Jean-Marie Le Pen en haar ex-partner en vice­partijvoorzitter Louis Aliot zouden zich aan deze praktijken hebben schuldig gemaakt. Een vierde RN-kopstuk dat in het Olaf-rapport van fraude wordt beschuldigd, is ­academicus Bruno Gollnisch die in het verleden meermaals in opspraak kwam wegens Holocaust-ontkenning.

In zijn conclusies schrijft de ­antifraudedienst van de Europese Unie dat “de vier voormalige parlementsleden de reputatie van de Europese instellingen in gevaar hebben gebracht”. De slechte ­intenties van Le Pen en co. staan volgens Olaf buiten kijf. “Gedurende meerdere jaren gingen zij door met hun ontoelaatbare praktijken. Hun gebrek aan respect voor de ­regels maakt dat ze aansprakelijk moeten worden gesteld voor deze zware inbreuken.”

De antifraudedienst zegt dat de aantijgingen voldoende solide zijn om de vier ex-parlementsleden ook strafrechtelijk te vervolgen. “Het gaat hier om oplichterij, misbruik van vertrouwen en het verduisteren van publieke fondsen.”

Het Franse gerecht bevestigt dat ze het Olaf-rapport in maart heeft ontvangen en een onderzoek is ­gestart.

“Haal dat snertding weg”

In zijn berichtgeving over het rapport beschrijft Mediapart hoe ­Marine Le Pen in 2010 een bijeenkomst organiseerde met de welluidende titel: Les régions et l”Europa face à la crise financière. Voor de ­hotelkosten van dertien partij­leden diende ze een factuur in van 5.000 euro. Maar volgens een van de aanwezigen die hierover een brief stuurde naar het Europees Parlement ging het helemaal niet over een bijeenkomst van Europarlementariërs, maar over een interne partijvergadering waarop het toekomstige voorzitterschap van het Front National aan bod kwam.

Om de EU-controlediensten op het verkeerde been te zetten, had Le Pen een Europese vlag in haar handtas meegenomen die ze gedurende enkele minuten in de conferentiezaal van het hotel liet ophangen. Nadat medewerkers enkele beelden hadden gemaakt van de bijeenkomst, gebood Le Pen om de Europese vlag te verwijderen. “Haal dat snertding maar snel weg”, zou ze volgens de getuige hebben gezegd. Maar volgens het kamp Le Pen is dit een leugen van een ­gefrustreerde en rancuneuze ­ex-partijmedewerker die uit is op wraak.

Een andere illegale uitgave is volgens Olaf de aankoop in 2014 van promotiemateriaal zoals pennen, tassen en sleutelhangers ter waarde van 23.100 euro. Die hadden evenmin iets te maken met ­activiteiten in het Europees Parlement, maar werden uitgedeeld op een FN-congres in Lyon. Tijdens datzelfde congres werd meer dan 4.000 euro EU-geld uitgegeven aan Beaujolais-wijnflessen.

Ook Jean-Marie Le Pen besteedde behoorlijk wat EU-geld aan flessen wijn. In 2016 bestelde de ­oprichter van het Front National 129 flessen wijn en champagne ter waarde van 8.500 euro. Het ging om dure grands crus.

Van de 129 bestelde flessen werden er slechts 16 in het Europees Parlement geleverd. De rest ­belandde in de wijnkelder van het befaamde kasteeltje Montretout, het officieuze partijhoofdkwartier, waar vader Le Pen regelmatig feesten organiseerde voor partijvrienden en sympathisanten. “Er is geen enkel element dat erop wijst dat ­deze bestelling iets te maken had met zijn activiteiten in het Europees Parlement”, concludeert Olaf.

Virtuele jobs

Rodolphe Bosselut, de advocaat van Marine Le Pen, zegt dat de ­timing van het rapport verdacht is. Volgens hem gaat het over een ­beschadigingsoperatie die Le Pen op een week van de verkiezing voor de tweede ronde in diskrediet moet brengen. “Wij zijn ontzet over de werkwijze van Olaf. Het gaat hier om oude feiten waarvan sommige al tien jaar oud zijn. Marine Le Pen weerlegt ook alle aantijgingen. Het gaat hier over een manipulatie.” Bosselut zegt dat Le Pen ook misnoegd is omdat ze het Olaf-rapport nog niet kon inkijken.

Tegen Le Pen loopt nog een tweede onderzoek wegens het ­verduisteren van Europees geld. Daarin wordt de presidentskandidate verdacht van het creëren van virtuele jobs voor medewerkers waardoor die met EU-geld betaald konden worden. In de praktijk werkten de betrokken medewerkers niet voor de Europese fractie, maar leverden ze rechtstreeks diensten aan het FN-partijapparaat. Op basis van dit eerste Olaf-rapport werd Le Pen gevraagd om 339.000 euro terug te betalen.

Vraag is hoe de Franse kiezers zullen reageren op de fraudeaantijgingen. Op een week van de tweede ronde lijkt Macron een kloof van tien procent te hebben geslagen met Le Pen: de centrum-liberaal staat op 55,5 procent, de extreem rechtse Le Pen op 44,5 procent. Een belangrijk moment in de campagne wordt het televisiedebat tussen Macron en Le Pen dat morgen live wordt uitgezonden.