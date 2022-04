Europese gasprijs naar laagste niveau sinds start Russische invasie

De Europese gasprijs is dinsdag verder gedaald, naar het laagste niveau sinds de start van de Russische inval in Oekraïne.

Warmer weer en signalen van het Kremlin dat er wat meer respijt is voor het betalen van Russisch gas in roebel drukken de prijs.

Op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor Europa - zakte de gasprijs dinsdagochtend met 12 procent tot 84 euro per megawattuur. Intussen is de daling wat gemilderd, en noteert de gasprijs rond de 90 euro per megawattuur.