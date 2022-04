Russisch toestel met uitgezette diplomaten moet omweg van 15.000 kilometer maken

Een Russisch vliegtuig dat in Madrid en Athene uitgewezen diplomaten ophaalde, heeft omwille van het Europees vliegverbod een omweg van zowat 15.000 kilometer moeten maken, zo heeft de Britse openbare omroep BBC op gezag van flightradar.com dinsdag gemeld.

Spanje en Griekenland stonden een uitzondering toe en lieten het toestel in hun luchtruim toe, teneinde de diplomaten op te halen. De tocht van Moskou naar Madrid verliep voor een groot deel over de Atlantische Oceaan en telde 7.086 in plaats van 3.409 kilometer.

Vanuit Madrid ging het geruime tijd over Noord-Afrika. De afstand bedroeg 3.279 kilometer tegen 2.383 normaal.

Eenmaal uit Athene opgestegen kon het vliegtuig van vriendelijker luchtruim gebruikmaken, al vermeed het Russisch luchtruim nabij Oekraïne. Het legde 4.348 kilometer af tegen 2.203 normaal.

De totale afstand leunt dicht aan bij de langste vlucht ooit, tussen Singapore en New York, aldus flightradar.com.