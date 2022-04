Tom Van Grieken wordt opnieuw papa (en geeft al hint voor geslacht van kindje)

Floris Van Grieken, die in oktober twee jaar wordt, wordt eind augustus grote broer, zo schrijft papa Tom Van Grieken op Twitter. En de kans lijkt groot dat Floris er een zusje bijkrijgt, aangezien de Vlaams Belang-voorzitter op Twitter schrijft dat “een koningswens helemaal niet erg is voor een Republikein”. Een koningswens, ook wel rijkeluiswens genoemd, is de gedachte van een “ideale” gezinssituatie met twee kinderen: een zoon en een dochter.

Tom Van Grieken is al bijna drie jaar getrouwd met de Nederlandse Félice Palmen.