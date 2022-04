Ondertussen in Eritrea: Biniam Girmay bereidt zich met lokale koersen voor op eerste grote ronde

Biniam Girmay (22) maakt volgende maand zijn debuut in een grote wielerronde. Op 6 mei staat de eerste Afrikaanse winnaar van een grote wielerklassieker (Gent-Wevelgem) aan de start van de Ronde van Italië in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Zijn voorbereiding? Lokale wedstrijden in Eritrea.

“Ondertussen neemt Biniam Girmay deel aan lokale wedstrijden in Eritrea tussen enkele andere professionele wielrenners”, klinkt het bij zijn ploeg Intermarché Wanty Gobert. “Twee weken voor zijn terugkeer naar Europa.”

Wielrennen is in Eritrea een razend populaire sport en er rijdt ook heel wat talent rond. Zo won er maandag een 17-jarige, Aklilu Arefe, de lokale wedstrijd met eliterenners in Asmara, de hoofdstad van Eritrea. In de Tour of the Alps ging de 22-jarige Natnael Tesfatsion maandag in de openingsrit mee met de beste klimmers - onder meer Romain Bardet, Pello Bilbao en Richie Porte - en werd hij zesde.

Girmay werd vorig jaar tweede op het WK U23 en maakte dit jaar zijn debuut in de Vlaamse kasseiklassiekers. Hij verbaasde met een vijfde plaats in de E3 Saxo Bank Classic en de zege in Gent-Wevelgem twee dagen later.

© AP

Meteen daarna keerde hij terug naar Eritrea om bij zijn vrouw en dochter, die hij al maanden niet meer gezien had, te zijn. Binnen twee weken komt hij terug naar Europa. Op 1 mei komt Girmay normaal gezien aan de start van de Duitse sprinterskoers Eschborn-Frankfurt. Daarna trekt hij dus naar de Giro, zijn eerste grote ronde. En daar zal hij minstens voor een ritzege gaan.

