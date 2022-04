‘Blind getrouwd’-koppel in verwachting van eerste kindje

“Tijd om die werkkleren terug boven te halen om aan de babykamer te beginnen, want wij zijn heel blij om jullie te kunnen vertellen dat we in september ons eerste kindje verwachten”, zo schreef het koppel op Instagram. “Na een hel(s)e verbouwing wisten we zeker dat we een topteam waren en dus wagen we ons nu samen aan het grootste avontuur. Bye bye slaap, welkom klein wonder.”

Winnie Bogaerts en Jonah Hulselmans namen in 2020 deel aan het vijfde seizoen van het VTM-programma ‘Blind getrouwd’. Ze bleven toen als enige koppel samen, maar moesten omwille van corona wel onmiddellijk samen in lockdown - wat toch voor wat spanningen zorgde. Zeker omdat ze tegelijkertijd ook nog eens aan het verbouwen waren.