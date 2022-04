PARCOURS WAALSE PIJL 2022. Verken hier met onze man de lokale lus, met drie keer allesbeslissende Mur de Huy (en nog twee hellingen)

Wie het wielrennen een béétje volgt, weet dat de Waalse Pijl maar om één helling draait: de Muur van Hoei of Mur de Huy. Het parcours gaat net over de grens van de magische grens van tweehonderd kilometer met onderweg elf hellingen, waaronder drie keer het lokale rondje met die gevreesde muur. Maar met nog twee hellingen die drie keer terugkeren in de finale.

86e Waalse Pijl

Start: om 11u25 in Blegny

Afstand: 202,1 kilometer

Aankomst: omstreeks 16u50 in Huy

Live te volgen op: van start tot finish op www.sportwereld.be, op televisie vanaf 11u10 tot 12u35 de vrouwenwedstrijd en vanaf 14u de mannenwedstrijd op één

Start in Blegny

De finishlijn ligt sinds 1983 bovenop de Muur van Hoei, maar het parcours onderging voorts al heel wat aanpassingen. Om andere trekpleisters in de streek uit lichten én in de (ijdele) hoop om het koersverloop aantrekkelijker te maken...

Vertrekken doen de renners dit jaar in Blegny, de steenkoolgemeente ten noordoosten van Luik. Van daaruit gaat het in rechte lijn via Pepinster en Oneux naar het lokale rondje in en rond Hoei (of Huy in het Frans). Onderweg wachten twee officiële hellingen met de Côte de Trancrémont en Côtes des Forges: twee “lopers” die geen enkel probleem vormen voor profwielrenners en enkel het klimgevoel wat aanwakkeren. Wie in de Ardennen al gefietst heeft, weet echter dat er niet alleen geklommen moet worden op de officiële hellingen en weet maar al te goed dat het tussendoor ook altijd (vervelend) op-en-af gaat.

Terugkeer van Côte de Cherave

Na 120 kilometer komen de renners op het lokale rondje met de Côte d’Ereffe, opnieuw een echte loper waar de knechten van de klimploegen het tempo strak kunnen houden. Vervolgens wacht dit jaar opnieuw de Côte de Cherave, die terugkeert in het parcours in plaats van de Côte du Chemin des Gueuses.

De Côte de Cherave is al een veel lastigere klim, met het steilste stuk tot meer dan 14%. Deze twee hellingen werden opgenomen in het lokale rondje van 31 kilometer om de koers open te breken vóór de slotklim, maar het probleem is dat op de brede tussenstukken het peloton nog tijd en ruimte genoeg heeft om eventuele aanvallers weer bij de lurven te grijpen. Waardoor alles dus beslist wordt op die slotklim, de Muur.

De Muur van Hoei: 19% (of 25%!)

Het grote probleem met voorbeschouwingen op het parcours is de eigenlijke lastigheid van de hellingen te beschrijven. Want ja, de cijfers van de Muur van Hoei zeggen al veel (1.300 meter lang, 9,6% gemiddeld en 19% maximaal), maar om te ervaren hoe steil het nu eigenlijk écht is, moet je de Chemin des Chapelles eigenlijk ter plekke gaan verkennen. Desnoods te voet, want mispak je niet aan het kronkelwegje langs de zes kleine, witte kapelletjes. Eer je aan het steilste stuk komt van deze beklimming (aan het monument voor Claude Cricquielion halfweg) is het immers al vervelend lastig.

Het begint eigenlijk al met de vervelende aanloop vanaf het rond punt in het centrum van Hoei. De eigenlijke Muur begint nog geleidelijk, maar wordt het ook smal. Dat betekent in alle koersen ter wereld maar één ding: de cruciale plaatsing vooraf. Want wie het verschil wil maken op het cruciale stuk, in de fameuze chicane tussen de derde en vierde kapel, moet goed zitten om zijn eigen lijn te kunnen volgen. Erg belangrijk op deze helling want het officiële, maximale stijgingspercentage mag dan wel 19% bedragen, als je gedwongen wordt de binnenbocht te nemen krijg je tot zelfs 25% voor de wielen geschoven. Een wereld van verschil.

Moordend steil dus, maar met 1.300 meter toch ook altijd langer dan je denkt wanneer je al je moed bij elkaar hebt geschraapt om dit monster nog eens te verkennen… Vorig jaar wist Julian Alaphilippe perfect te doseren en won voor de derde keer in vier jaar door de (te) vroeg demarrerende Primoz Roglic alsnog te counteren in de uitloper richting de streep aan de Notre-Dame de la Sarte. De eerste twee doortochten zijn een ideale verkenning, maar het is toch nog altijd iets anders om de klim te bedwingen met 200 kilometer in de benen en tegen de maximale verzuring aan.

DE ELF HELLINGEN:

1. Côte de Tancrémont

op 157,9 km van de finish, omstreeks 12u40

2.700 meter lang, 6,9% gemiddeld en 8% maximaal

2. Côtes des Forges

op 147 kilometer van de finish, omstreeks 12u57

1.900 meter lang, 6,6% gemiddeld en 11,7% maximaal

3. Côte d’Ereffe

op 80,8 kilometer van de finish, omstreeks 14u42

2.100 meter lang, 5% gemiddeld en 9% maximaal

4. Côte de Cherave

op 68 kilometer van de finish, omstreeks 15u02

1.600 meter lang, 8,4% gemiddeld en 14,3% maximaal

5. Muur van Hoei

op 62,3 kilometer van de finish omstreeks 15u11

1.300 meter lang, 9,6% gemiddeld en 19% maximaal

6. Côte d’Ereffe

op 49,6 kilometer van de finish omstreeks 15u31

2.100 meter lang, 5% gemiddeld en 9% maximaal

7. Côte de Cherave

op 36,9 kilometer van de finish omstreeks 15u51

1.600 meter lang, 8,4% gemiddeld en 14,3% maximaal

8. Muur van Hoei

op 31,2 kilometer van de finish omstreeks 16u

1.300 meter lang, 9,6% gemiddeld en 19% maximaal

9. Côte d’Ereffe

op 18,5 kilometer van de finish omstreeks 16u20

2.100 meter lang, 5% gemiddeld en 9% maximaal

10. Côte de Cherave

op 5,7 kilometer van de finish omstreeks 16u40

1.600 meter lang, 8,4% gemiddeld en 14,3% maximaal

11. Muur van Hoei

de finish omstreeks 16u50

1.300 meter lang, 9,6% gemiddeld en 19% maximaal

Ook vrouwen drie keer over de Muur van Hoei

De vorige editie van de Waalse Pijl voor vrouwen kwam op naam van Anna van der Breggen. Zij won daarmee voor de zevende en laatste keer, want de Nederlandse gaat voortaan als ploegleider door het leven. Kansen dus voor andere rensters om een gooi te doen naar winst.

Aan het parcours is bij de vrouwen wel één en ander gewijzigd. Vorig jaar kregen de rensters 8 hellingen voorgeschoteld, waaronder met de Côte du Chemin des Gueuses een nieuwe helling in het slot en moesten ze twee keer over de Muur van Hoei, goed voor 130,2 km.

In de jubileumeditie van 2022, de 25e editie, krijgen de rensters 133,4 km voorgeschoteld, opnieuw acht hellingen in totaal, maar gaat het nu drie keer over de Muur van Hoei en moeten ze niet meer over de “geuzenhelling” van vorige editie. Vorig jaar moesten de rensters pas na 97,5 km een eerste keer over de Muur, nu volgt de steile klim al na 70 km, wat zich zal laten voelen.

De acht hellingen bij de dameseditie van 2022:

1. Côte de Cherave

2. Muur van Hoei

3. Côte d’Ereffe

4. Côte de Cherave

5. Muur van Hoei

6. Côte d’Ereffe

7. Côte de Cherave

8. Muur van Hoei