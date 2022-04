Video toont hoe Russische troepen in hinderlaag worden gelokt in Marioepol

Nieuwszender CNN kon de authenticiteit en de locatie van de videobeelden verifiëren, al is het wel nog onduidelijk wanneer deze beelden precies gemaakt werden.

In de video, gemaakt door een drone, is een Russisch konvooi van zes voertuigen in Marioepol te zien. Het konvooi rijdt richting het zuiden, langs de Metalurhiv Avenue, tot aan het Ararat-café. Als de drone uitzoomt, is te zien hoe minstens negen Oekraïense militairen het konvooi naderen en later ook beschieten. Dan gaat het naar een andere scène, waarin minstens drie van de zes Russische voertuigen in brand staan. Later is ook nog te zien hoe Oekraïense soldaten granaten over een muurtje gooien, in de richting van de Russische soldaten die dekking zoeken tussen een van hun voertuigen en een muur.