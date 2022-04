Moeizame ochtendspits op Limburgse autosnelwegen door ongevallen

Heusden-Zolder

De ochtendspits in Limburg is dinsdagochtend moeizaam verlopen. In volle spits gebeurde een eerste ongeval op de E314 ter hoogte van de afrit circuit Zolder richting Lummen. Een bestelwagen met een aanhangwagen achter ging er in schaar. Niemand raakte gewond maar de rijbaan was volledig versperd. Dat zorgde voor ellenlange wachttijden. Intussen is dat ongeval wel opgeruimd en kan het verkeer opnieuw normaal verlopen. De files zouden snel opgelost zijn.

Even na 8 uur gebeurde ook op de E313 een ongeval. Dat ter hoogte van Industrie Zolder-Lummen in de richting van Luik. Intussen is het al aanschuiven van voor het klaverblad. Meer info over dat ongeval is er nog niet. mm