Vanhaezebrouck pakt beker en zaait twijfel over toekomst: AA Gent-trainer wil antwoord op enkele vragen

Hein Vanhaezebrouck (58) is de koning van AA Gent. Na de titel in 2015 bezorgde de trainer de Buffalo’s nu ook de beker. Er lijkt geen betere match denkbaar, maar Vanhaezebrouck zaait twijfel over zijn toekomst.

Hij somde het na de gewonnen finale nog eens droogjes op. “De titel, de beker, de supercup, de knockout-fase in de Europa League, de knockout-fase in de Conference League én (met een luidere stem, red.) de knockout-fase in de Champions League. Dat allemaal in de vier volledige seizoenen die ik bij AA Gent werkte. Dat is wel veel, hé. Het is niet allemaal zilverwerk, maar wel mooi.”

Een indrukwekkend lijstje, niet geëvenaard in België. Het contract van Vanhaezebrouck loopt na dit seizoen echter af en er zijn al gesprekken geweest. Maar een akkoord is er nog niet. “Ik wilde de bekerfinale in alle rust voorbereiden”, zegt de Gent-trainer daarover. Hij zit echter met enkele vragen.

“Het hangt niet zozeer af van mezelf”, aldus de 58-jarige coach. “Ik wil weten waar het met de club naartoe gaat. Wat kunnen we met AA Gent betekenen de komende jaren? Iedereen kent de situatie van AA Gent. Niet vergeten waar we anderhalf jaar geleden stonden. Nu zijn we weer een klein beetje bij de mensen. Ik ben graag bij AA Gent, maar ik wil de lijn blijven doortrekken. Ik heb er geen probleem mee om te leven met de realiteit, maar dan moeten ze het wel zeggen. Als de realiteit is dat het moeilijk is om aan te haken, dan wil ik er het beste van maken. Je kan niet claimen dat je mee moet doen met de absolute topploegen als je gebonden bent aan beperkingen. Zo hadden we met Nieuwjaar graag nog wat spelers gehaald, maar dat ging gewoon niet.”

“Ik begrijp dat, hé. Ze hebben dat ook eerlijk gezegd. Maar mijn vraag is: wat wordt het volgend seizoen, eventueel het seizoen daarna? Waar gaat het naartoe? Ik weet dat het niet altijd makkelijk is om daarop te antwoorden. Maar ik heb de vraag wel gesteld.”

© Photo News

Europees voetbal

De bekerwinst kan AA Gent wat meer financiële mogelijkheden geven. “We zitten dankzij de bekerwinst in de play-offs van de Europa League. Als we die niet overleven, zakken we naar de groepsfase van de Conference League. Daar zijn we dus al zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar. Dat betekent extra inkomsten. De beker op zich levert ook geld op. Ik kan moeilijk garanties vragen aan het bestuur. Maar ik wil wel antwoorden op de vragen waar ze naartoe willen.”

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens is gecharmeerd door het werk van Hein Vanhaezebrouck. Twee jaar geleden sprak Luciano D’Onofrio, toenmalig technisch directeur bij Antwerp, al een keer met de trainer. “Er worden nu verhalen gelanceerd om nieuws te maken, maar in se is er niks aan de hand”, aldus nog Vanhaezebrouck, die zo de interesse van Antwerp ontkent.

Het Gentse bestuur blijft rustig. “Het is logisch dat Hein vragen stelt, onder meer over wie in de toekomst de dienst zal uitmaken in het bestuur”, klinkt het. Voorzitter Ivan De Witte zei vorige week in interviews dat de gesprekken over een contractverlenging bezig zijn.