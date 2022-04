“Het is belangrijk voor de Formule 1 dat Ferrari opnieuw wint”

Voormalig F1-piloot Gerhard Berger vindt dat het feit dat Ferrari opnieuw wint even belangrijk is voor de F1 als dat het voor het team zelf is.

Het seizoen kon niet beter beginnen voor Ferrari, Charles Leclerc wist dit jaar al twee races te winnen en voert de tussenstand voor het wereldkampioenschap aan. Het is lang geleden dat de Scuderia zo goed voor de dag kwam en dat is uiteraard goed voor het legendarische team zelf maar ook voor de Formule 1 in het algemeen, dat vindt ook Ferrari-coryfee Gerhard Berger.

“Ik ben heel blij dat Ferrari weer meedoet voor de wereldkampioenschap,” aldus Berger tegenover ‘Speedweek.’ “Ferrari is nog steeds het hart van de Formule 1. Als een slechte periode zoals in 2020 en 2021 te lang duurt is dat niet goed. Het is belangrijk dat Ferrari wint voor de Formule 1 als sport.”

Momenteel maken vooral Ferrari en Red Bull de dienst uit in de voorste gelederen van het startveld maar Berger hoopt dat daar in de nabije toekomst ook nog Mercedes bij komt.

“De tweestrijd die we nu hebben tussen Ferrari en Red Bull is geweldig,” aldus Berger. “Als Mercedes op een bepaald moment kan bijbenen hebben we een strijd tussen drie topteams.”

Met het terugkeren van het grondeffect is ook het zogenaamde ‘porpoising’ teruggekeerd in de Formule 1 en van de topteams heeft vooral Mercedes daar last van. Berger zegt dat het fenomeen helemaal niet nieuw is voor bepaalde ingenieurs die vandaag werkzaam zijn in de Formule 1.

“We hadden al te maken met dat stuiteren van de wagens in de jaren tachtig,” aldus Berger. “Adrian Newey heeft er toen ook mee te maken gehad en hij is vandaag de technisch directeur bij Red Bull.”

“De topman bij Ferrari is de Zuid-Afrikaan Rory Byrne, hij was destijds ook in de F1 en hij vervult nu een rol als adviseur bij de Scuderia.”

Misschien zit daar meteen ook de verklaring waarom de F1-bolides van Red Bull en Ferrari momenteel sneller zijn dan Mercedes.

Meer F1-nieuws:- “Ferrari had nieuwe regels nodig om terug aan de top te geraken”- Goed nieuws voor Max Verstappen: “Motor uit Australië is gered”- “Alpine moet Fernando Alonso de F1-bolide geven die hij verdient”- Ferrari: “Geen teamorders, we laten onze rijders racen!”- Mercedes in de problemen: “Er wordt ongelooflijk hard gewerkt maar ook de concurrentie zit niet stil” (F1journaal.be)